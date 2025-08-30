Primer fin de semana de Irene Rosales tras el anuncio de su separación

El final del verano ha coincido con el punto final del matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales, que confirmaron públicamente su separación el 26 de agosto después de once años de unión -nueve de ellos casados- y dos hijas en común. Realmente, la ruptura venía de atrás y la pareja llevaba ya un tiempo madurando la decisión.

Desgaste de la relación

Según han hecho público, la separación ha sido de mutuo acuerdo, sin terceras personas implicadas y muy meditada buscando en todo momento el bienestar de sus hijas. Aunque está por conocer el verdadero detonante, un cúmulo de factores habían ido provocando el desgaste de la relación y el deterioro de la convivencia. Entre ellos, la presión mediática, las diferencias entre ellos y la tensión familiar por parte de Kiko Rivera.

Los conflictos del hijo de Isabel Pantoja con su madre y su hermana generaron malestar en la vida diaria y dificultaron la estabilidad de la pareja. La batalla familiar derivada de la herencia de su padre, Paquirri, provocó un cruce de acusaciones y enfrentamientos muy dolorosos que, todavía hoy, siguen sin resolverse. Todo ello tuvo un impacto negativo en el matrimonio.

Tanto Irene como Kiko han pedido respeto y han dejado claro que seguirán manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijas. Como se ha publicado en las últimas horas, Irene ha encontrado en esta etapa de transición a la soltería el apoyo de un amigo, monitor del gimnasio, con quien comparte confidencias. La influencer hace ya vida independiente y está dispuesta a emprender una nueva etapa autónoma y valorando las oportunidades que se le presenten.

Este sábado ha sido sorprendida por las cámaras al volante y ha saludado con una leve sonrisa. A pesar de las preguntas y el interés de la prensa por saber más acerca de esa amistad que le está brindando cariño en estos momentos, ha guardado silencio.

Un nuevo hogar

También Kiko está adaptándose a esta nueva realidad familiar y se ha dirigido a sus fans con un mensaje de agradecimiento: "Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí".

Aunque aparece algún comentario negativo, prefiere hace caso omiso y quedarse con lo bueno. "Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie".

Y concluye: "Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas. Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo".