El primer verano de Patricia sin Mario Vargas Llosa: acompañada por su hijo Álvaro en Marbella

Mario Vargas Llosa murió el 13 de abril de 2025 a los 89 años en Perú. El Nobel de Literatura fallecía en su domicilio de Lima rodeado de sus familiares, tan solo 15 días después de celebrar su cumpleaños con los suyos. Fue el 28 de marzo, día de su aniversario, su última reaparición pública.

El primer verano de Patricia sin Mario

Su familia está viviendo su primer verano sin Mario Vargas Llosa. Su viuda Patricia ha sido fotografiada en Marbella junto a su hijo Álvaro, con el que mantiene una estrecha relación. En las imágenes ambos aparecen disfrutando de un paseo, con ropa de deporte, tranquilos y relajados.

Patricia Llosa y su hijo Álvaro paseando por Marbella Gtres

Su hijo Álvaro se ha convertido en uno de sus mayores apoyos tras el fallecimiento de su marido, con el que compartió gran parte de su vida. Casualmente, Isabel Preysler también ha disfrutado del verano en Marbella, la última pareja de Mario con la que mantuvo casi ocho años de relación antes de reconciliares con Patricia Llosa.

Vacaciones en la Buchinguer

Tal y como ha publicado "El Debate" en exclusiva en las últimas horas, Patricia Llosa y su hijo Álvaro estarían en Marbella disfrutando de unos días en la Clínica Buchinguer, al igual que hacía Mario Vargas. En este exclusivo templo del bienestar, los clientes se someten a diferentes tratamientos de ayuno terapéutico y de medicina integrativa para la salud. Entre las celebridades habituales a la Buchinger, Tamara Falcó e Isabel Preysler, entre otros vips.