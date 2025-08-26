Primeras imágenes de Álex García tras la muerte de Verónica Echegui, su gran amor

Esta mañana ha sido el último adiós de Verónica Echegui en el Tanatorio de La Paz, en una ceremonia íntima y familiar a la que han asistido sus allegados más cercanos, entre los que se encontraba Álex García, su expareja durante más de 13 años y el gran amor de su vida.

Desolado por la pérdida

Totalmente abatido por la muerte de Verónica, Álex García no se ha separado de la actriz hasta el último momento y ha acompañado a las familiares de su expareja en estos momentos tan complicados.

Álex García en el funeral de Verónica Echegui Gtres

Sobre las 11:00 horas ha tenido lugar la ceremonia, celebrada en la más estricta intimidad. Su círculo más cercano se ha despedido de la actriz entre lágrimas y aplausos. Un último adiós muy doloroso para los allí presentes.

Álex García ha estado acompañado por Antonio Abeledo, su representante y la persona que también había llevado la carrera profesional de Echegui. El actor se encuentra arropado por los suyos tras la muerte de su expareja, con la que mantenía una excelente relación.

El cine español se despide de Verónica Echegui

La actriz falleció el domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid después de varios días ingresada. Echegui padecía de cáncer, enfermedad de la que tan solo era conocedora su círculo más cercano. La intérprete, siempre con la discreción que tanto le ha caracterizado, siguió trabajando hasta el final, sin hacer pública la delicada situación de salud que atravesaba. Desde que se confirmó la noticia, el mundo de la cultura y el cine español ha rendido homenaje a Verónica Echegui, una de las actrices más aclamadas de nuestro país. A lo largo del día de ayer, numerosos rostros conocidos se acercaron a la capilla ardiente de la actriz para dar el último adiós a la artista. Entre ellos, Daniel Guzmán, María Adánez, Cayetana Guillén Cuervo o Sara Sálamo.