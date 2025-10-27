Primeras imágenes de Eugenia Silva tras su operación de cadera: con muletas pero muy recuperada

Hace dos semanas, Eugenia Silva preocupó a todos sus seguidores tras publicar en redes sociales varias imágenes en el hospital. La modelo confesó que había tenido que pasar por quirófano a consecuencia de una artritis severa que le provocaba fuertes dolores en la cadera, por lo que se le tuvo que implantar una prótesis de titanio.

“Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador. No es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción… O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida”, decía la modelo.

Eugenia Silva se enfrenta ahora a un largo proceso de rehabilitación, pero parece que va por el buen camino. La modelo ha sido vista durante una jornada de recados, caminando por su cuenta y sin la ayuda de nadie, aunque apoyada, eso sí, en dos muletas.

Con look cómodo, gorra y gafas de sol, Silva ha disfrutado de un agradable paseo dos semanas después de pasar por quirófano, señal de que su recuperación está siendo favorable y de que dentro de poco tiempo podrá volver a caminar sin necesidad de muletas y, lo más importante, sin sentir dolor.

Eugenia Silva se ayuda de muletas para pasear por Madrid Gtres

La recuperación tras una operación de prótesis de cadera de titanio suele ser un proceso progresivo que depende de varios factores: la edad del paciente, su estado físico previo y la técnica quirúrgica empleada. En general, los primeros días se pasan en el hospital, donde el objetivo principal es controlar el dolor y comenzar la movilización temprana.

Gracias a los avances en cirugía y fisioterapia, muchos pacientes logran ponerse de pie incluso al día siguiente de la intervención, con ayuda y siguiendo pautas muy cuidadosas para evitar luxaciones o sobrecargas. Además, el buen estado físico de Eugenia Silva ha ayudado sin duda a que su recuperación sea más llevadera.

Durante las primeras seis semanas, el uso de muletas o andador es habitual. A partir de las ocho a doce semanas, la mayoría de los pacientes ya puede caminar sin ayuda, aunque la fuerza y la coordinación continúan mejorando hasta los tres o seis meses posteriores.

En los casos más favorables, especialmente en personas activas y sin complicaciones, como es el caso de Eugenia Silva, la recuperación funcional completa puede alcanzarse en unos tres meses, mientras que en pacientes mayores o con enfermedades asociadas el proceso puede alargarse algo más.