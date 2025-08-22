Primeras palabras de Fabiola Martínez sobre la polémica exclusiva de Bertín Osborne con su hijo

Bertín Osborne ha querido dar un paso al frente y tener un gesto público para dar su lugar a su hijo con Gabriela Guillén. Así se presentaba en la primera plana de la revista ‘Hola’, posando feliz junto al pequeño Arian David, de quien no se conocía ni tan siquiera su nombre. Pero 19 meses después de nacer sus padres lo han presentado al mundo, en un intento de “normalizar su situación” y para que no sea un niño escondido. Ese es el motivo principal del cantante, que promete que no persigue ningún interés económico en su exclusiva, aunque la polémica se ha cebado con él al tener constancia de los más de 800.000 euros que le reclama Hacienda.

Las críticas han sido amargas, lo que ha provocado que todos los protagonistas rompan su silencio. Primero fue la propia revista, que confirmaba a golpe de comunicado que su reportaje estrella se había realizado “de manera desinteresada: sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada”. También recogía las palabras airadas del presentador: “Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar (…) He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada”. Sus exparejas la han respondido, tanto Gabriela como también Fabiola Martínez.

Fabiola Martínez opina sobre la portada de la polémica

Poco después del contundente comunicado de Bertín Osborne negando haber cobrado nada por su exclusiva, Gabriela Guillén tomaba el turno de palabra. Lo hacía para matizar esa afirmación y reconocer en ‘Y ahora Sonsoles Verano’ de Antena 3 que “no salió de mí hacer un reportaje, la revista nos contacta y nos lo ofrece a ambos”. Es ahí cuando la pareja habló y “llegamos a un acuerdo para hacerlo. Lo hicimos para normalizar la situación, no tiene más trascendencia”. Quería zanjar la polémica, dejando claro que poco había cambiado o cambiarán las cosas, que el cantante verá al niño “cuando pueda” y que se hará cargo de su responsabilidad económica, aunque no se vea ejerciendo de padre en esta etapa de su vida.

Sobre todo esto ha opinado también Fabiola Martínez, que desde que su matrimonio con Bertín Osborne ha tenido siempre algo que decir. Sus declaraciones son las más buscadas cuando surgen nuevos embrollos en la vida de su exmarido y padre de sus dos hijos. Ha sido testigo de giros de guion con los que ella misma ha alucinado estos años, pero no parece muy interesada en ser protagonista en las diversas tramas. Especialmente en esta de la exclusiva de su ex con su último hijo que tanto revuelo ha generado, al tratarse un tema delicado.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez Gtres

Fabiola presenta excusas para no entrar en materia, asegurando que está “súper liada trabajando”, mientras que también reconoce que el verano para ella ha sido espectacular. Pero al salir el tema de la exclusiva, se blinda: “No tengo nada que decir, no voy a comentar nada. Es que no tiene nada que ver conmigo”. No quiere decir nada que pueda meterle en problemas con el padre de sus hijos, tampoco con Gabriela Guillén, a la que siempre ha tratado con gran respeto. La venezolana ha librado sus propias batallas con Bertín Osborne y considera que esta no le pertenece, así que prefiere permanecer en paz.