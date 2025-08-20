Primeras palabras de Gabriela Guillén tras el escándalo por la exclusiva con Bertín Osborne y su hijo

Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en los protagonistas indiscutibles del día. Este miércoles 20 de agosto amanecían en los kioscos patrios la portada de la revista ‘Hola’, en la que el presentador y la empresaria presentaban juntos a su hijo en común. Las fotos del reportaje son espectaculares y muestran una felicidad que en estos últimos dos años se ha echado en falta. Su hijo en común, desvelado ahora su nombre, Arian David, ya tiene 19 meses y ha visto poco a su padre. Él desde un principio ha dejado claro que no quiere ejercer de padre, pero sí que se encargará de cumplir con sus responsabilidades económicas.

Pese a ello, en un intento de “normalizar la situación”, según él, han dado una exclusiva para una revista. Un amplio reportaje fotográfico de 16 páginas con estampas familiares y también dos entrevistas por separado a los protagonistas. La polémica no se ha hecho esperar y son muchos los que critican que se muestre así al menor en una portada, especialmente después de que él no haya tenido apenas contacto con el niño. Agrias críticas a las que él, por el momento, no ha hecho frente. Sí ella, pues horas después de salir la revista a los kioscos ha respondido a las preguntas de ‘TardeAR’.

Gabriela Guillén reacciona a la polémica por su exclusiva

“Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. El niño no tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer los padres. Lo que quiero es darle normalidad a una situación que es complicada, pero ha pasado y asumo mi responsabilidad y mis obligaciones. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios y la mejor vida posible”, dice en su entrevista el cantante, que promete ir a ver a su hijo “cuando pueda”. Y es que vive en Sevilla y Gabriela en Madrid. Pero todos ponen el foco en que quizá el motivo de su exclusiva no sea tanto normalizar la situación pública del menor, sino hacer frente a la deuda que le reclama Hacienda de 865.601 euros.

A toda esta vorágine ha hecho frente sin mayor problema Gabriela Guillén. La paraguaya ha respondido a las preguntas de Álex Álvarez: “Es un niño maravilloso. ¡Qué te voy a decir yo que es mi hijo! Yo estoy encantada de que, de alguna manera, se le conozca. Para mí es un orgullo”, asegura mientras camina por las obras que han convertido algunas zonas de Madrid en un laberinto. También responde al buen rollo que se trae ahora con Bertín Osborne, después de haber llevado sus reclamaciones incluso ante la justicia: “Tenemos una relación cordial, como debe de ser de unos padres”.

Gabriela Guillén no quiere saber la opinión de terceros y mucho menos de las críticas que han llegado tras su exclusiva con su hijo: “Es que yo qué quieres que te diga, es mi hijo y yo le veo guapísimo y le veo ahí y digo, jolín, y es que se me cae la baba”. Sabe que iban a llegar opiniones críticas, pero prefiere no hacerlas frente. Especialmente porque la gran mayoría van dirigidas a Bertín Osborne. También los hay quienes le defienden por haber cambiado de opinión y querer participar más en la vida de su hijo, además de su derecho a conceder exclusivas y hacer caja cuando lo desee.