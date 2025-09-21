Priscilla Presley, sobre Michael Jackson: "Me horrorizó su matrimonio con mi hija"

Después de publicar su primera biografía, "Elvis and me", donde narró su vida con el legendario artista y las dificultades que enfrentaron, Priscilla Presley, de 80 años, sacará sus nuevas memorias esta próxima semana con el título "Softly, as I Leave You: Life After Elvis". .

En este libro, la actriz y empresaria neoyorkina aborda episodios íntimos y dolorosos de su vida, como la muerte de su hija Lisa Marie Presley en 2023. Tras el fallecimiento de Elvis, de quien se divorció en 1973, desarrolló su carrera como actriz y asumió la gestión del legado del artista.

Lisa Marie Presley, recién nacida (1968), con sus padres, Elvis y Priscilla .

Según ha avanzado el diario "The Sun", Priscilla relata con detalle el matrimonio de su hija con Michael Jackson, fallecido en 2009. Admite que le horrorizó la relación con la estrella del pop, a quien consideraba "manipulador". Creía que el acercamiento a su hija no tenía más motivación que la posibilidad de usarla para aumentar su popularidad. "Sabía en el fondo de mi corazón que Michael no se casaba con Lisa Marie; se casaba con la dinastía Presley".

Michael Jackson y Lisa Marie Presley Gtres

Lisa Marie y Michael se casaron en 1994 tras un romance apasionado y se divorciaron tan solo dos años después, en 1996. El periódico reproduce párrafos como este: "Michael era un hombre manipulador, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta… La inocencia infantil que proyectaba formaba parte de su máscara pública". Cuando rompieron, dice que casi pudo oír el suspiro de alivio de Elvis.

La repentina muerte de su hija, en enero de 2023, supuso un golpe durísimo. "Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis", declaró. "Me llevó mucho tiempo aceptar la partida de Lisa". Fue encontrada inconsciente en casa por su exesposo, Danny Keough. Priscilla acudió al hospital. "Lisa no respiraba, así que estaba conectada al respirador. Durante horas estuvimos esperando, con esperanza y rezando hasta que llegó el médico y dijo: 'Priscilla, lo siento mucho, se ha ido'. Simplemente no podíamos creerlo, no queríamos creerlo. Fue duro para todos nosotros; todavía lo es". Tenía 54 años y todavía lidia con la pena.

Funeral de Lisa Marie Presley John Amis Agencia AP

En las memoras dedica varias páginas a recordar esos últimos momentos. Mientras valoraba con el médico la situación, le preguntó qué vida tendría si la mantenían conectada a la máquina. "Me miró con compasión y negó con la cabeza". Le respondió que no había calidad de vida en absoluto. "Pensé en mi niña, mi niña salvaje, rebelde y apasionada, en estado vegetativo el resto de su vida. Dije lo que tenía que decir: Desconéctela de la máquina, doctor. Mi voz era apenas un susurro".