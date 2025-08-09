Prisión provisional para el joven que atropelló a Jaume Anglada, amigo del Rey Felipe VI

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional del conductor de 20 años que, durante la madrugada de este viernes, atropelló gravemente al cantante mallorquín Jaume Anglada, actualmente hospitalizado en estado grave en el Hospital Universitari Son Espases. El chico se dio a la fuga y fue detenido por la policía pocas horas después, gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a los agentes la matrícula del vehículo.

El joven se enfrenta a cargos por omitir el deber de socorro, provocar lesiones por imprudencia grave y conducir bajo los efectos del alcohol, ya que dio una tasa de 0,60 mg/l, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

El siniestro se produjo sobre la 1:30, cuando el artista circulaba en moto por la avenida Joan Miró, a la altura de Cala Guix y muy cerca de la casa de la víctima. Muy conocido en Mallorca y amigo cercano del Rey Felipe VI, Anglada fue atendido por sanitarios del SAMU 061, quienes lo estabilizaron y trasladaron en ambulancia a Son Espases, donde ingresó con politraumatismos y pronóstico grave.

El cantante mallorquín Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche en Palma CATI CLADERA Agencia EFE

Anglada permanece ingresado en la UCI en estado grave, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la familia a la agencia Europa Press. Ha sufrido la extirpación del bazo y presenta fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo por el que permanece bajo completa vigilancia.

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos, mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso. La preocupación es máxima en el círculo más cercano de Anglada, que aguarda con esperanza la evolución de su estado en las próximas horas.

El cantante mallorquín Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche en Palma Mariscal Agencia EFE

Entre sus allegados se encuentra el Rey Felipe VI, con quien mantiene una relación de estrecha amistad desde hace años. De hecho, el monarca ha sido visto en varios de sus conciertos. El último, el que tuvo lugar el pasado 1 de agosto en el Real Club Náutico de Palma de Mallorca, donde el jefe de Estado lo pasó en grande tras competir en la Copa del Rey Mapfre.

Aquella jornada, Anglada regaló a la audiencia -y al Rey- un momento que terminaría viralizándose: don Felipe VI, relajado y sonriente, cantando y bailando al compás de “Échame a mí la culpa”.

El Rey Felipe VI, durante el concierto de Anglada en el Real Club Náutico Gtres

Con la Familia Real ya inmersa en su descanso privado, es incierto si el monarca podrá visitar a su amigo en el hospital.