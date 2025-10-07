¿De qué vive Antonio Tejado si no trabaja? La razón de su paulatino deterioro personal

Este martes se han producido novedades en el caso del robo en la casa de María del Monte. Después de que la defensa de la cantante pidiese para su sobrino, Antonio Tejado, 28 años de prisión, desde la Fiscalía se ha elevado la posible pena solicitada a 30 años. Un revés difícil de encajar para el excolaborador de televisión y estrella de un sinfín de realities, que ahora vive manteniéndose lo más lejos posible de los medios. Desde el Ministerio Público le señalan como autor de cinco posibles delitos que, de ser declarado culpable, le llevarían a estar entre rejas hasta cumplidos los 60 años.

Son momentos angustiosos para él. También para su entorno. La primera en reaccionar ha sido su tía, María del Monte, que dejaba clara su postura de no hacer declaraciones ante los medios y dejar que sea el juez quien dicte sentencia. También la madre del considerado “autor intelectual” del robo emplaza su confianza en la justicia, mientras trata de guardar silencio. El abogado que defiende sus intereses no se pronuncia en público, pues se queja de que la información les llega a los medios antes que a él. Mientras tanto, la preocupación por la situación del acusado crece por momentos, pues su angustia cada vez es más evidente.

La delicada situación de Antonio Tejado

Antonio Tejado era un rostro habitual en los platós de Telecinco. Primero por su romance con Rosario Mohedano y ser padre de su primogénito. Esto le reservaba un hueco en muchos programas y ser yerno de Rosa Benito y Amador Mohedano ayudaba mucho a que acrecentase su fama. La perpetuó participando en numerosos realities como ‘Supervivientes’ o ‘GH Vip’, además de ser colaborador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o ‘Sálvame’, entre otros. Esto le ayudó a vivir rodeado de lujo, cumplir sus caprichos y también sus deseos más íntimos, sin temor a protagonizar escándalos y polémicas varias.

Antonio Tejado, en Sevilla Gtres

Pero todo se truncó cuando su tía sufrió un robo en su domicilio de Sevilla y él fue señalado como “autor intelectual” del crimen. Aún se debate su posible implicación en los tribunales, pero por ello ya ha tenido que pasar unos meses entre rejas. Ahora está en libertad a la espera de juicio y huye de cualquier atención pública. Se ha refugiado en su casa y tan solo se deja ver cuando firma en los juzgados de la capital hispalense cada 7 y 21 del mes. Aquí le esperan las cámaras y reporteros, siendo testigos de cómo su apariencia física se ha ido deteriorando.

Ahora, tal y como señalan desde ‘El tiempo justo’ en Telecinco, su vida “es muy simple y solitaria”. Vive con su novia y no sale de casa prácticamente para nada. Rehúye no solo de las cámaras y micrófonos, sino también se ha apartado de muchos miembros de su familia y de amigos de toda la vida. Está muy solo, pero también desmejorado. Ha cogido peso a la vez que en sus facciones se hace evidente su preocupación por su futuro.

Destacan que sus kilos de más responden a dos motivos. El primero sería que ha abandonado también el deporte, siendo el boxeo la práctica que realizaba con pasión hasta su detención y entrada en prisión. Desde su salida no la ha retomado. “La otra es por una medicación que está recetada por un terapeuta”, destaca Leticia Requejo desde el citado programa. Pero también subrayan que Antonio Tejado está en delicados momentos personales, más allá de los judiciales, por su negativa a trabajar y ganar su propio dinero: “En esta nueva vida no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de obligación ni de rutina. No tiene ninguna intención de trabajar y la pregunta es ¿de qué está viviendo?Económicamente lo ayudan su madre y su novia”, sentencia la periodista.