¿Quién era el círculo íntimo de Verónica Echegui que ahora le acompaña en su último adiós?

La muerte de Verónica Echegui a los 42 años ha dejado a todos en shock. Aunque la actriz ya había dado pistas sobre su fatal desenlace al hablar recientemente sobre su miedo a la muerte, siendo mayor al dolor y la enfermedad, nada hacía presagiar lo que iba a suceder. Tras permanecer varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, la intérprete de ‘Yo soy la Juani’ ha perdido la vida, después de luchar contra una enfermedad de la que se ha preferido no desvelar. Familiares y amigos lloran ahora su pérdida.

Falleció este domingo 24 de agosto y en la mañana de este lunes se ha dado a conocer su trágico final. Pronto, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y pésames a la familia, de comentarios que ensalzaban su figura como profesional y personal, así como otros más sentidos de íntimos amigos que lloran su pérdida sin comprender lo injusta que es la vida en ocasiones. Es el caso de Paco León, pero también de otros muchos que se han personado este lunes en el tanatorio madrileño de La Paz, en Tres Cantos.

Los íntimos de Verónica Echegui lloran su muerte

“Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”, escribía Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, haciendo un alto en sus días de asueto. Él no era amigo, pero sí admirador. Ha querido arropar con su mensaje a quienes lloran la pérdida de la intérprete, que hacen piña junto a su familia en estos momentos en el edificio fúnebre.

Sara Sálamo Gtres

Este es el caso de Sara Sálamo, una de las primeras en llegar al tanatorio, como así han hecho Silvia Alonso y Vicky Luengo, íntimas de Verónica Echegui, además de compañeras en proyectos y alfombras rojas. Compartían muchos sueños, también preocupaciones en lo laboral y en lo personal, pero en lo íntimo eran inquebrantables. Ahora, las amigas lloran su marcha, como también han querido hacer otras integrantes de su círculo más cercano dentro de la profesión, como es el caso de Susana Abaitua Dafne Fernández y Elisa Matilla, que cabizbajas han preferido no hacer declaraciones a los medios.

Rostros conocidos despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de La Paz Jose Velasco Europa Press

Están destrozadas por la noticia, tratando de mantener la compostura frente a las cámaras, mientras se afanan en servir de consuelo a la familia de la actriz. No han querido romper su silencio para ensalzar la figura de su amiga, pues las emociones les impiden reaccionar sin miedo a quebrarse.

Rostros conocidos despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de La Paz Jose Velasco Europa Press

Es lo que le ha sucedido por ejemplo a Paco León, que al presentarse en su último adiós no ha podido evitar emocionarse. Y es que, según reconoce, es una noticia que no ha podido asimilar aún, que no se creen, que será difícil de encajar. Por su parte, Fernando Guallar, con el que también Verónica Echegui ha atesorado una bonita amistad tras coincidir en los sets de rodaje, quiso estar en su despedida. Eso sí, en silencio. No tenía cuerpo y alma para poder articular palabra. Sus íntimos están destrozados.