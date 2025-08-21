Quién es Hunter Schafer: la actriz de "Euphoria" que conquistó el corazón de Rosalía

Hunter Schaferes mucho más que la actriz revelación de "Euphoria". A sus 25 años, la joven nacida en Trenton, Nueva Jersey, se ha consolidado como un icono cultural que combina a partes iguales talento, belleza y un activismo que ha marcado su trayectoria desde muy temprano. Sin embargo, en los últimos meses su nombre ha trascendido incluso el ámbito artístico: el mundo entero se rindió al descubrir que había mantenido una relación con Rosalía, la estrella global que rara vez comparte su intimidad.

El magnetismo de Schafer no es casualidad. Antes de pisar un set de rodaje, ya había conquistado las pasarelas internacionales desfilando para Dior, Versace, Miu Miu o Marc Jacobs. Su andrógina elegancia y su capacidad para reinventarse la situaron rápidamente en el radar de la moda, hasta convertirse en musa de firmas que buscan romper moldes. Fue ese mismo espíritu inconformista el que trasladó a su debut como actriz en 2019, cuando dio vida a Jules Vaughn en "Euphoria". Su interpretación -cargada de sensibilidad y autenticidad- no solo conquistó a la crítica, sino que abrió conversaciones globales sobre identidad, género y libertad.

Pero Hunter Schafer no se limita a actuar. Desde su adolescencia se ha significado como una de las voces más potentes del activismo LGTBI+. En 2016 encabezó protestas contra la polémica "ley del baño" en Carolina del Norte, y un año más tarde ya aparecía en la portada de Teen Vogue, entrevistando nada menos que a Hillary Clinton. Desde entonces, su nombre figura en todas las listas de referentes: fue reconocida por Time en 2021 como una de las 100 líderes emergentes y ha usado cada altavoz a su alcance para reivindicar derechos y cuestionar estructuras de poder.

En el terreno artístico, Schafer sigue imparable. Tras brillar en "Euphoria", ha dado el salto al cine con papeles en Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes y Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, además de protagonizar Cuckoo y participar en el próximo proyecto Mother Mary. También formará parte del elenco de la esperada serie Blade Runner 2099.

Y, sin embargo, es su vida personal la que ha provocado titulares recientes. Su relación con Rosalía -confirmada por la propia Schafer- no solo sorprendió a los fans de la catalana, sino que convirtió a la actriz en objeto de fascinación en nuestro país. Juntas, la “Motomami” y la musa de Euphoria simbolizan un romance que trasciende fronteras y que ha reforzado la imagen de Hunter como una artista magnética, valiente y profundamente contemporánea.

Lo que está claro es que Hunter Schafer no es solo "la actriz que salió con Rosalía". Es una de las grandes voces de su generación, capaz de conjugar la alfombra roja, el cine independiente y la protesta social en una misma figura. Y eso, en el universo del estrellato global, es un verdadero lujo.