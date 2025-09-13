Quién es Lucien Laviscount, el nuevo galán de la moda española

No debería sorprender que el actor británico Lucien Laviscount, nacido en Burnley en 1992, se convirtiese el jueves 11 de septiembre en anfitrión inesperado, de la mano de Scalpers, en la cena inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La velada se celebró en el Teatro Real y reunió a numerosos rostros del panorama social, como Victoria de Marichalar, Bea Gimeno o María Fernández-Rubíes. Vestido con un traje azul marino de raya diplomática y jersey de punto fino del mismo tono, acaparó todos los flashes. ¿Quién es Laviscount para merecer tal honor?

Empezó muy joven en el mundo de la interpretación y su papel revelación fue en el drama adolescente de la BBC "Grange Hill", pero lo que le familiarizó con la moda fue la exitosa serie de Netflix "Emily In Paris", donde interpretó al descarado Alfie desde su segunda temporada en 2021.

Reclamo para las marcas de lujo

A los diez años ya aparecía en campañas publicitarias y ha sido imagen de marcas como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton. Además, fue participante en la versión británica de "Celebrity Big Brother" en 2011, donde quedó en quinto lugar. Su presencia en 2024 el videoclip de la canción "Puntería" de Shakira y Cardi B desató rumores de un posible romance con la cantante. Aunque ha conquistado muchos corazones, él mismo lo desmintió en una entrevista en la que le dedicó unas bonitas palabras: "Su dedicación a su arte, a sus fans y su amor por la vida son verdaderamente inspiradoras", dijo. "Es una de las personas más hermosas y trabajadoras que he conocido". Al menos en cuanto a gustos musicales, se inclina más por el funk y soul, que es el estilo que sonaba en casa.

Su vida sentimental siempre ha despertado interés, lo que ha provocado que constantemente le acompañe una nube de especulaciones en la que se difumina lo real con la especulación. En el pasado se le relacionó con varias de sus coprotagonistas. Entre ellas, Sophie Reade , Chelsee Healey Keke Pamer . También han circulado rumores con Kelly Osborne , Jesy Nelson y Hannah John-Kamen.

Como nuevo embajador de la marca española Scalpers, su historial amoroso es algo puramente anecdótico. Lucien representa la elegancia y el estilo contemporáneo que la marca quiere transmitir y los valores de su nueva colección, marcada por la versatilidad y atemporalidad. La campaña con Laviscount refleja la fusión perfecta entre la elegancia formal y un estilo de vida moderno y cosmopolita.