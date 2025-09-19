¿Quién es Marina, la otra mujer en la vida de Ortega Cano?

Se llama Marina y es una pieza imprescindible en la vida cotidiana de José Ortega Cano. Se conocen desde hace muchos años y ella es quien pone orden en la casa del torero. Más que una empleada es un miembro más de la familia. Una segunda madre para Gloria Camila y su hermano José Fernando, según reconoce la hoy concursante del reallity “Supervivientes”.

La hija de Ortega es muy clara al referirse a Marina : “es como mi tía, la persona que me cuido cuando falleció mi madre, es como una segunda madre, una persona maravillosa y muy cariñosa. Mi padre y ella se respetan y se quieren mucho, es un amor familiar.”

La llegada de la pequeña Rocío, hija de José Fernando y la fallecida Michu, a la casa de su abuelo paterno, es un motivo de regocijo para los Ortega, que adoran a la cría y la colman de mimos. Y Marina, al igual que sucedió con Gloria y Josefer en el pasado, se ocupa de cuidar a la cría cuando Gloria y su padre no están en casa.

Rocío habla a diario con su abuela materna, Inma, por medio de videollamadas, están muy unidas y sabemos que a esta última le está costando mucho hacerse a la idea de no poder ver a su nieta, como antes sucedía, cada día. Pero es consciente de que en Madrid le espera una vida más cómoda y acomodada que en Arcos de la Frontera, en donde la niña vivía con su madre hasta que murió. Inma siempre cuidaba a Rocío cuando Michu tenía que trabajar, y ahora la echa muchísimo de menos.