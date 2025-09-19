Acceso

Gente Famosos

Clan Ortega

¿Quién es Marina, la otra mujer en la vida de Ortega Cano?

Más que una empleada, es un miembro más en la familia Ortega

El extorero José Ortega Cano
El extorero José Ortega CanoCreative Commons-Google
Creada:
Última actualización:

Se llama Marina y es una pieza imprescindible en la vida cotidiana de José Ortega Cano. Se conocen desde hace muchos años y ella es quien pone orden en la casa del torero. Más que una empleada es un miembro más de la familia. Una segunda madre para Gloria Camila y su hermano José Fernando, según reconoce la hoy concursante del reallity “Supervivientes”.

La hija de Ortega es muy clara al referirse a Marina : “es como mi tía, la persona que me cuido cuando falleció mi madre, es como una segunda madre, una persona maravillosa y muy cariñosa. Mi padre y ella se respetan y se quieren mucho, es un amor familiar.”

La llegada de la pequeña Rocío, hija de José Fernando y la fallecida Michu, a la casa de su abuelo paterno, es un motivo de regocijo para los Ortega, que adoran a la cría y la colman de mimos. Y Marina, al igual que sucedió con Gloria y Josefer en el pasado, se ocupa de cuidar a la cría cuando Gloria y su padre no están en casa.

Rocío habla a diario con su abuela materna, Inma, por medio de videollamadas, están muy unidas y sabemos que a esta última le está costando mucho hacerse a la idea de no poder ver a su nieta, como antes sucedía, cada día. Pero es consciente de que en Madrid le espera una vida más cómoda y acomodada que en Arcos de la Frontera, en donde la niña vivía con su madre hasta que murió. Inma siempre cuidaba a Rocío cuando Michu tenía que trabajar, y ahora la echa muchísimo de menos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas