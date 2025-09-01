Quién es Pablo Garna, el modelo e influencer que deja las redes para hacerse cura

Cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales, entre los que se encuentran caras conocidas como Mar Flores, Lara Álvarez, Tomás Páramo o Gloria Camila, pero Pablo Garna se despide de las plataformas digitales para abrazar su fe. El modelo e influencer ha anunciado a través de su perfil de Instagram que a partir de septiembre se irá retirando paulatinamente de las redes para volcarse en Dios y comenzar el seminario para convertirse en sacerdote.

“Voy a cerrar esta etapa de mi vida en la que he aprendido y disfrutado pero que ahora tiene que terminar, y termina porque empieza otro capítulo muy ilusionante”, comienza explicando Garna, que va a dar comienzo a “una vida totalmente distinta de rutina y oración”.

Como se ha comentado anteriormente, aspira a convertirse en cura, y aunque asegura que tomar esta decisión no ha sido fácil, se siente “muy tranquilo, feliz, contento y con mucha paz”.

Es consciente de que su camino hacia el sacerdocio sorprenderá a muchos, sobre todo porque, a priori, parece que lo tiene todo en la vida. “Estabilidad, ciertos lujos y pocas preocupaciones, pero, ¿de qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme”, expresa.

Su corazón, dice, anhela “una vida de entrega a los demás y al sacerdocio”, y cuenta que la decisión de convertirse en cura se basa en una certeza: “el que apuesta por el Señor no se equivoca”.

Por último, encomienda a sus seguidores más fieles y leales a rezar por él: “Para que no me guarde nada. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta”.

Garna no cierra la puerta a volver a las redes sociales en el futuro y ni siquiera tiene claro que termine convirtiéndose en cura, pero sí está seguro de que, por ahora, sus pasos han de dirigirse en ese sentido.

El hasta ahora influencer se había especializado en cuestiones de estilo, moda y colaboraciones publicitarias con diferentes marcas, aunque también destinaba parte de su contenido a narrar sus viajes por el mundo y reflexionar sobre Dios. Además, de vez en cuando hacía las delicias de su público compartiendo alguna imagen sin camiseta en las que presumía de tonificado cuerpo, un cuerpo que ahora hará voto de castidad y quedará oculto bajo una sotana.