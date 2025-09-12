Rafa Nadal abre el XXIV Torneo Benéfico de Golf en favor de la lucha contra el cáncer de mama

El Club de Golf La Herrería, en El Escorial, volvió a vestirse de gala con la celebración del XXIV Torneo Benéfico de Golf de la Fundación Clínica Menorca. La cita, organizada por el doctor Ángel Martín, presidente de la entidad, reunió deporte, solidaridad y rostros conocidos, logrando recaudar 13.000 euros destinados a la lucha contra el cáncer de mama.

El saque de honor estuvo a cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del tenista Rafa Nadal, cuya presencia se ha convertido en un símbolo de compromiso y cercanía en eventos de este tipo. La competición, marcada por un ambiente elegante pero relajado, coronó como ganador al exfutbolista Miguel Ángel Ferrer "Mista", mientras que entre los participantes brillaron nombres como Miguel Torres, Iker Casillas, Raúl González, Alfonso Pérez, Bernardo Schuster, Carlos Sobera y Javier Arco Castillo "Poti", que no quisieron perderse la cita.

"Este torneo ya es toda una tradición", subrayó Nadal, destacando el valor de una competición que, año tras año, combina la pasión por el golf con un profundo compromiso social. Entre golpes certeros y sonrisas cómplices, quedó patente cómo el deporte puede ser también un motor de solidaridad y visibilidad para causas de impacto.

Dos proyectos oncológicos

La recaudación se destinará a dos proyectos oncológicos de gran relevancia. Fundación La Vida en Rosa, creada en 2017 por la doctora Lucía González Cortijo, brinda apoyo médico y humano complementario a pacientes oncológicas, mejorando su calidad de vida. Por su parte, Fundación MD Anderson Cáncer Center España, dirigida por la doctora Laura G. Estévez, financia investigaciones pioneras sobre la relación entre sobrepeso y respuesta inmunológica en el cáncer de mama. La edición anterior del torneo permitió avances significativos, mostrando que la obesidad podría reducir la eficacia de los linfocitos infiltrados en el tumor, abriendo nuevas vías para personalizar tratamientos.

Ángel Martín, director de Clínica Menorca, y Rafa Nadal CEDIDA

Más allá de la recaudación económica, el evento demostró que la solidaridad tiene un impacto tangible. Cada euro contribuido se traduce en investigación, acompañamiento y esperanza para quienes luchan contra esta enfermedad. La Fundación Clínica Menorca reafirma así su papel como referente de compromiso social en un entorno donde la elegancia y la generosidad se dan la mano.

Un año más, el XXIV Torneo Benéfico de Golf unió deporte, glamour y solidaridad, recordando que incluso un swing puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama, y que la pasión por el deporte puede ir de la mano del compromiso con la vida.