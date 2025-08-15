Rafa Nadal, el Messi del ladrillo en Argentina: desvelamos su millonaria inversión en hoteles

Tras despedirse de las canchas, Rafa Nadal ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su vida, esta vez lejos de la presión del circuito deportivo. El campeón español, que durante más de dos décadas fue sinónimo de esfuerzo, disciplina y gloria en el tenis, se centra ahora en disfrutar de una vida más tranquila, dedicada a su familia y a proyectos que le apasionan.

Aunque el deporte sigue presente a través de su academia en Mallorca, Nadal ya no vive pendiente del calendario competitivo, sino que explora con calma nuevas facetas profesionales. Se ha convertido en un empresario con múltiples intereses y posee participaciones en el sector hotelero, con inversiones millonarias en destinos turísticos estratégicos, y también ha apostado por proyectos vinculados al bienestar, la salud y la sostenibilidad.

Su próximo gran paso en este sentido es una futura inversión millonaria en hoteles en Argentina. El extenista apostará el año que viene por la construcción de cinco complejos turísticos bajo el sello ZEL y en asociación con Meliá Hotels International en diferentes partes del país, desembolsando cerca de 200 millones de dólares, unos 172 millones de euros.

Ha sido el propio secretario de Turismo argentino, Daniel Scioli, quien ha desvelado la noticia a través de sus redes sociales: “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 5 hoteles de lujo de su línea ZEL junto a Meliá Hotels International”.

Rafael Nadal Chema Moya Agencia EFE

Una muestra más del éxito cosechado de la mano de ZEL, que se encuentra en pleno proceso de expansión. La cadena impulsada por el de Manacor junto a la española Meliá Hotels International abrió su primer hotel en Mallorca en 2023, seguido de un segundo en Tossa de Mar, en la Costa Brava, durante ese mismo año. En marzo de 2025, la firma dio el salto al Caribe con la inauguración de un resort en Punta Cana, y su crecimiento sigue por América Latina.

Una buena noticia que coincide con el reciente nacimiento del segundo hijo de Rafa Nadal con Mery Perelló, Miquel. El pequeño nació el pasado jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde también llegó al mundo su hermano mayor, Rafael; y recibió el nombre de su abuelo materno, que perdió la vida en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

Muy querido en la isla, su muerte dejó un gran vacío entre sus familiares y amigos. Nombrando a su segundo hijo como Miquel, Rafa y Mery rinden homenaje a su memoria y mantienen vivo su legado para que, aunque el pequeño no llegue a conocer a su abuelo, crezca escuchando historias sobre él.