Ramón Arcusa abandona definitivamente el mundo de la música

La muerte de Manuel de la Calva significa el adiós definitivo del icónico Dúo Dinámico, uno de los más prestigiosos de la historia musical de nuestro país. Y Ramón Arcusa, la otra mitad del dúo, tiene muy claro que no tiene intención de emprender una carrera en solitario.

Ramón Arcusa, desolado tras la muerte de su otra "mitad" Manuel de la Calva Europa Press

Da por terminada su carrera artística con todo su pesar, porque Manuel era más que un compañero de trabajo, un íntimo amigo, casi un hermano, y su pérdida es imposible de sustituir por un posible nuevo componente del dúo. La verdad es que no tendría sentido, porque Manolo y Ramon son únicos.

Este último desvela el secreto que les mantenía tan unidos: "Éramos muy distintos y quizás por ello congeniábamos. Además, era muy importante el respeto inmenso que sentíamos el uno por el otro”.

Arcusa se pregunta "qué sentido tiene seguir cantando solo cuando llevas tantas décadas haciendo lo que te gusta con un compañero tan excepcional que, desgraciadamente, ya no está". Y lanza una frase significativa: "Pintábamos de color una España en blanco y negro".

En el recuerdo colectivo quedan canciones tan emblemáticas como "Resistiré", "Quince años tiene mi amor" o "Amor de verano", temas que han marcado toda una etapa llena de éxitos para un dúo insustituible.