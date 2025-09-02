Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, destrozado: "Me cuesta creer que no volveré a ver a Manuel nunca más"

La muerte de Manuel de la Calva ha destrozado el corazón de Ramón Arcusa. Formaron ese "Dúo Dinámico", icono de la música española de las últimas décadas, que hoy queda roto por la desaparición de Manuel. Roto de dolor, Ramón asegura que "llevaba días llamando a Manuel y no me cogía el teléfono, sabía que se encontraba mal, pero ni se me ocurría pensar que su muerte estuviera tan cercana. Estoy destrozado. Entiendo que, cuando uno no se siente bien, no quiera hablar con nadie. Se ha ido mi amigo, mi hermano, una persona que ha tenido una gran influencia en mi vida".

Sus problemas pulmonares se habían agravado en los últimos meses…

Sí, iba a peor la fibrosis pulmonar que padecía y falleció. Es tremendo, me cuesta creer que no volveré a verle nunca más. Me siento fatal, hundido, hasta me cuesta hablar… que te voy a contar, es que se va buena parte de mi vida.

Dijeron adiós a los escenarios cuando él tuvo un serio percance.

Fue en el mes de julio de 2022 cuando ofrecimos nuestro último concierto en Sitges. Manuel se desmayó en el escenario. Eso fue el principio de lo que vendría después, de sus graves problemas respiratorios.

¿Cuándo hablaron por última vez?

No hace mucho, y estaba dicharachero, con muchas ganas de hablar. Ya sabe lo locuaz que era. Divertido, sensible, simpático, una gran persona.