Raquel Bollo arroja luz sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Se va a hablar mucho"

La inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, el matrimonio toma caminos separados de manera amistosa y mutuo acuerdo.

Raquel Bollo, conocedora de la situación

Tal y como desveló Raquel Bollo en "TardeAR", ella era conocedora de la situación que atravesaba la pareja: "Lo sabía desde hace tiempo, antes del verano. Para vosotros puede ser inesperado, pero para el entorno no lo era".

Según la colaboradora, la ruptura "es algo real, una decisión consensuada, no de un día para otro. Hay respeto mutuo y, sobre todo, piensan en sus hijos. Se habla de dos niñas, pero en realidad son tres porque Irene siempre ha tratado al hijo de Kiko como si fuese suyo". Sobre las imágenes de Irene con un chico, Raquel Bollo aseguró que "se va a hablar mucho, pero no siempre lo que se diga será la realidad. No hay terceras personas". De hecho, la exmujer de Kiko Rivera se puso en contacto con la madre de Alma y Manuel para aclarar que ese hombre era un amigo.

¿Qué pensará Isabel Pantoja?

Raquel Bollo ha asegurado que, conociendo como conoce ala tonadillera, no se habrá alegrado de la separación de su hijo e Irene porque "siempre ha sido buena esposa y buena persona y le ha hecho muy bien a Kiko". "Imagino que Isabel tendrá ahora la preocupación de qué será de su hijo porque deja de estar en un ámbito familiar normal", ha añadido la andaluza. Aunque no ha querido entrar en detalles de la ruptura de la pareja porque es "algo que tienen que decir ellos", sí ha dejado claro que "lo importante es que estén bien los dos y sobre todo las niñas".

El comunicado de Irene Rosales

Irene Rosales, 24 horas después de confirmarse su separación con Kiko, ha emitido un comunicado en redes. "Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos distintos. Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, el cariño y el cuidado de sus padres, y así será siempre", reza el escrito de Irene Rosales