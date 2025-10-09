Raquel Sánchez Silva reaparece muy nerviosa el día de la rueda de prensa sobre Mario Biondo: "Deja de perseguirme"

La Audiencia Provincial de Madrid reconocía a principios de esta semana que existen indicios que podrían llevar a concluir que Mario Biondo fue víctima de un homicidio, aunque rechaza el recurso que la familia interpuso en agosto de 2023, tras la resolución del Tribunal de Palermo que abrió la posibilidad a que el fallecimiento no hubiera sido un suicidio, sino un asesinato.

Ante cada novedad en el caso de la muerte de su marido, el foco vuelve a dirigirse hacia Raquel Sánchez Silva y la sombra de la duda sobre qué ocurrió realmente aquella noche se hace cada vez más alargada. Para la presentadora es una pesadilla que se repite cada poco tiempo y que vuelve a relacionar su nombre con las incógnitas y piezas que no encajan en torno a la muerte de Biondo.

Se entiende que, una vez que la Justicia italiana y española han admitido que existen indicios de asesinato en el fallecimiento del italiano, en ella también se remueven sentimientos y muchas preguntas sobre qué o quién provocó la muerte de su marido.

Sin embargo, y a diferencia de su familia política, Sánchez Silva prefiere guardar silencio. Casi no se ha pronunciado a lo largo de estos años, y cuando lo ha hecho ha sido a golpe de comunicado o de demanda.

De hecho, esta semana se ha mantenido alejada del foco mediático, y puestos en contacto con ella, rechazó hacer algún comentario al respecto. Ha sido una de las más buscadas por los reporteros, hasta que unos compañeros de la agencia Europa Press han dado con ella este jueves, el mismo día que sus suegros, Santina y Pippo, comparecían en rueda de prensa en Barcelona para exponer cuáles fueron, a su juicio, las irregularidades que se cometieron en la investigación sobre la muerte de su hijo.

Los padres de Mario Biondo presentarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid Europa Press

Cabizbaja al principio pero con la cabeza alta y una semisonrisa irónica a medida que escuchaba las preguntas de los reporteros, Raquel ha guardado silencio y ha evitado desvelar cómo se encuentra o cómo se ha tomado el escrito de la Audiencia de Madrid.

Tampoco ha aclarado si se plantea tomar medidas legales contra la familia de Mario, aunque al preguntarle por la rueda de prensa que han ofrecido, ha reaccionado tajante y nerviosa: “Nos va a pillar un coche. Por favor, déjame de perseguirme. ¿Podrías dejar de perseguirme, por favor?”.