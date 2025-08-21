La reflexión de Rosa Benito tras las imágenes de Amador Mohedano: "Hay abrazos que no se olvidan porque no fueron solo contacto, fueron hogar"

Amador Mohedano ha sido uno de los protagonistas de la semana de la crónica social a raíz de que su hija Rosario compartiera unas fotografías de su padre, haciendo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud por su impactante cambio físico, mucho más delgado.

Tras el revuelo, Amador se puso en contacto con "Vamos a ver" y arrojó nuevos datos sobre su actual estado de salud. "Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, parece ser, lo ha puesto en las redes sociales y bueno por ahí viene el escándalo, pero que yo estoy bien. Aquí todavía hay mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Después de que me dieran el alta, he tenido un problema con la circulación, porque se me hincharon los pies de una forma que parecía las paras de elefante y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días seis pastillas", explicó el ex de Rosa Benito. "Lo que pasa que lo que peor tengo es que me tengo que ir recuperando y la voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone… porque me tomo mi gazpachito fresquito y eso, a lo mejor me afecta un poquito a la hora de que pierdo un poquito de fuerza. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha estado molestando estos días atrás, pero yo voy bien, estoy bien. Me he quedado más delgado, yo lo sé, estoy como cuando vine de la isla".

La reflexión de Rosa Benito

Tras las imágenes de Amador, Rosa Benito reapareció ante las cámaras y prefirió no pronunciarse sobre ninguna cuestión relacionada con el padre de sus hijos, al igual que hizo durante el ingreso de su ex el pasado mes de julio.

Ahora, la exganadora de "Supervivientes" ha reaparecido en Instagram con una reflexión. "Hay abrazos que no son de carne y hueso, pero que igual se sienten en la piel. Abrazos que parecen cruzar el tiempo, la distancia, incluso la ausencia. Es extraño... porque no siempre se abrazan cuerpos, a veces se abrazan almas.

Y cuando eso pasa, no hay frío que pueda entrar, no hay dolor que pueda quedarse. Es como si, por un momento, todo lo que duele se quedara afuera, esperando a que el instante termine", comienza diciendo el texto de Rosa Benito.

"Este abrazo... no es solo refugio. Es un pacto silencioso. Un 'te entiendo' que no necesita explicaciones. Un 'estoy aquí' que no exige condiciones. Tal vez por eso hay abrazos que no se olvidan. Porque no fueron solo contacto, fueron hogar. Y cuando encuentras un hogar así... no importa cuántas tormentas lleguen, una parte de ti siempre volverá allí", finaliza en el texto la ex de Amador.

La respuesta a una posible nueva ilusión

A punto de estrenarse en "Masterchef Celebrity", Rosa Benito se encuentra "súper bien". "Enamorada de la vida", respondió ante las cámaras al ser preguntada por su actual situación sentimental.