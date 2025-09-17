De Reyes Maroto a Carmen Borrego: cumbre VIP en el desfile de Félix Ramiro

Félix Ramiro ha presentado este miércoles 17 de septiembre "Embrujo", su última colección inspirada en el arte de los azulejos, en la primera jornada de la MBFW. Hasta el Centro Cultural Daoíz y Velarde de Madrid se han trasladado numerosos rostros conocidos para disfrutar del desfile del diseñador y apoyar la moda española.

Arropado por grandes amigos y familiares, Félix Ramiro se ha vuelto a consagrar como uno de los diseñadores de moda masculina más aclamados de nuestro país y con mayor poder de convocatoria.

Una larga lista de invitados

El terreno político ha estado representado por Reyes Maroto, que no ha querido perderse la jornada, una de las citas marcadas en rojo dentro del calendario de la Semana de la Moda de Madrid, que celebra su 40º aniversario en esta edición.

El mundo de la televisión y el entretenimiento también ha estado muy buen representado por Carlos Latre, Daniel Muriel, Miguel Lago , Grecia Castta, Yola Berrocal y Poty Castillo, entre otros tantas celebridades.

Junto a ellos, la artista Verónica Romero y el exfutbolista Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, Amor Romeira y Alberto Dugarte.

Carmen Borrego, la mayor fan de su hijo José María Almoguera

José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos, ha sido uno de los grandes protagonistas del desfile. El colaborador de televisión se ha convertido durante unas horas en modelo de Félix Ramiro, con el que mantiene una estrecha relación de amistad desde siempre, y su madre, Carmen Borrego, no ha dudado en asistir a la presentación y apoyar a su hijo desde el "front row".

Junto a ella, María Sánchez, más conocida como "la jerezana", novia de José María Almoguera. Carmen Borrego y su nuera han sido dos de las invitadas que más miradas han acaparado a su llegada al desfile de Félix Ramiro.