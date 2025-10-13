Risto Mejide tiene nuevo amor: su conquista meses después de su última ruptura

El amor está para vivirlo, aunque en muchas ocasiones nos haga sufrir. Eso bien lo entiende Risto Mejide, que se resiste a pasar sus días solo y sin una mujer con la que formar equipo en lo romántico. Y es que poco ha tardado en encontrar una supuesta sustituta a su última exnovia en su corazón. Hace poco más de un mes que saltaron los rumores de crisis y ruptura para el presentador y Laia Grassi, experta en Inteligencia Artificial. Su romance ha durado tan solo cuatro meses y no ha logrado superar la prueba del tiempo. Pero hay nueva candidata.

Así lo asegura el periodista de TVE Javier de Hoyos, quien fuese también parte del universo ‘Sálvame’. El colaborador asegura que el expublicista reconvertido en rostro habitual de Mediaset estaría de nuevo ilusionado. De nuevo, de una chica mucho más joven que él, que responde al nombre de Merche. Una nueva apuesta por el amor que demuestra que Risto no se rinde en estas batallas, después de haberlo intentado en varias ocasiones desde que en 2022 su matrimonio con Laura Escanes se fuese al traste.

Risto Mejide, de nuevo ilusionado

El presentador de ‘Todo es mentira’ está encadenando historias de amor, en busca del cuento de hadas que se ajuste a sus demandas. Parece que tiene el listón bien alto y que no está para aguantar según qué circunstancias, de ahí que se le resiste encontrar a su media naranja definitiva. Su última intentona duró tan solo cuatro meses, pero pierde quien no lo intenta. Es por eso que aseguran que se ha vuelto a lanzar a la aventura del amor, siendo Merche la elegida. Una joven historiadora del arte que ha sido la responsable de hacer estallar todas las alarmas.

El rumor de que algo hay entre ellos y que un nuevo romance se está cociendo a fuego lento comenzó por una publicación en Instagram de la propia Merche. En él, muestra cómo se van de viaje en coche a descubrir mundo y atesorar bonitos recuerdos. Sus manos están entrelazadas, detalle que no ha pasado desapercibido. Se puede ver la pulsera que siempre luce el presentador y en la que, por si cabe alguna duda, lleva impreso su nombre. El revuelo generado por este clip hizo que la joven decidiese cerrar su cuenta personal al mundo, pues era abierta y todos podía ver sus andanzas, ahora tan solo unos privilegiados.

Risto Mejide, por supuesto, está entre los elegidos. Eso sí, no ha querido alimentar leyendas ni rumores, optando por el silencio, como así acostumbra. Pero no es de los que se esconden y seguramente, si Merche es su nuevo amor y la mujer con la que dará los próximos pasos en su vida, termine por presentarla oficialmente en sociedad como su pareja. Una costumbre que lleva a cabo tanto en redes sociales como en photocalls de los eventos a los que acude. Así lo ha ido haciendo religiosamente con sus últimas conquistas, como Natalia Almarcha, Grecia Castta o Laia Grassi.