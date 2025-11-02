Ritavon, la firma tras los kimonos de Almeida y Urquijo: "El reto era crear algo reconocible, unisex y versátil"

Pocos medios no se hicieron eco la semana pasada del plan dominguero de Almeida y Teresa Urquijo. El matrimonio visitó Casa Chamberí, un evento de exhibición que reúne algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura, arte y diseño en la galería madrileña Espattio; y de aquella cita trascendió una imagen en la que el alcalde y su mujer posaban con Blanca Barrera-Cuadra, directora del proyecto, los tres vestidos con coloridos kimonos a juego.

Se trataba de creaciones de Ritavon, una firma de moda que nació poco antes de la pandemia y que en cuestión de pocos años se ha consolidado como una de las firmas más prometedoras del ecosistema textil. Detrás de la marca se encuentran sus fundadoras, Cristina González-Cebrián y Andrea Retuerto, amigas y socias, quienes aclaran a LA RAZÓN que los virales kimonos son, en realidad, el uniforme del equipo de Casa Chamberí: «El reto era crear algo reconocible, unisex y versátil, que pudiera usarse tanto de día como de noche. Pensamos en un diseño cómodo, favorecedor y con el toque alegre y colorido que caracteriza a la marca. Nos inspiramos mucho en el interiorismo y la decoración. De hecho, el tejido elegido es francés, de una casa especializada en textiles para el hogar. Tiene ese aire clásico de las rayas del sur de Francia, como las que se usan en manteles».

Cristina y Andrea, fundadoras de Ritavon Cedida

Lo de Almeida y Urquijo con los kimonos ha sido similar al llamado «efecto Letizia» –cuando una prenda de una firma se agota después de que se la ponga la Reina–, y el éxito ha sido tal que desde la firma ya se plantean incluirlos en su catálogo: «Podría encajar perfectamente en alguna colección. A veces de los proyectos puntuales surgen ideas que se quedan».

Lo cierto es que los kimonos llevan la firma de la casa, que no tiene reparos a la hora de mezclar estampados y colores, llegando a combinaciones que muchos entienden como «prohibidas» en el mundo de la moda: «Nos divierte que vestirse sea un momento creativo y lúdico. Apostamos por patrones favorecedores y fáciles de llevar, pero con estampados potentes: flores Liberty, rayas, cuadros… Nos gusta mezclarlos para conseguir resultados personales y diferentes».

Una apuesta que no solo ha conquistado al alcalde y a su «primera dama», sino a otras caras muy conocidas como Lidia Bedman, Ana Cristina Portillo, Lourdes Montes, María García de Jaime, Rocío Laffón o Tamara Falcó, que ya ha lucido algunas de las creaciones de Ritavon: «En su libro de recetas, en una de las fotos aparece con un vestido nuestro. La verdad es que son varias las mujeres populares que nos han elegido, pero ese nunca ha sido el eje de nuestra comunicación. Nuestro foco está en diseñar y producir bien. Aun así, ver a alguien conocido luciendo nuestras prendas siempre es un orgullo. Y lo mismo nos pasa cuando vemos por la calle a una mujer con algo nuestro; esa es la mejor recompensa». Tienen claras sus prioridades: la clienta por encima de todo.