Rocío Carrasco, de celebración con Fidel Albiac y ajena a los dardos de su hija, Rocío Flores

Tras unos años alejada de la pequeña pantalla, Rocío Flores ha vuelto a la primera plana por todo lo alto. La nieta de Rocío Jurado concedió una entrevista al programa “¡De viernes!” en la que, una vez más, no dejaba a su madre muy bien parada. Aseguraba que Rocío Carrasco le había “destrozado la vida”, aunque por más que la culpe de muchos de sus males, estaría dispuesta a mantener un acercamiento con ella.

“Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...) Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar”, dijo con lágrimas en los ojos.

Una vuelta a la vida pública a la que se ha sumado Olga Moreno, que parece haber hecho las paces con Flores tras haberse distanciado a consecuencia de su divorcio de Antonio David. La familia vuelve a su hábitat natural, y son muchos los que esperan -y temen- que el patriarca también lo haga dentro de poco.

Mientras, Rocío Carrasco se mantiene firme en la postura que adoptó tras romper su silencio en sus documentales. Dijo lo que tenía que decir y se alejó de nuevo de los medios. Una decisión que tomó, según ella misma aseguró, para proteger a su hija, cuya imagen quedó muy mal parada tras hacerse público el incidente que se produjo en la casa de Valdelagua entre madre e hija esa mañana de verano de 2012.

Rocío Carrasco Gtres

La primogénita de Rocío Jurado permanece al margen del regreso de los Flores a la televisión. No contestará a la entrevista de su hija ni participará en nada que pueda empeorar todavía más la ya de por sí complicada situación que atraviesa la familia. Podría hacerlo a través de muchos amigos con un altavoz en televisión, desde Isabel Rábago hasta las Campos, pasando por Carlota Corredera, pero se decanta por el silencio.

Se encuentra tranquila y apartada de polémicas, y además acaba de celebrar su noveno aniversario de boda con Fidel Albiac. Contrajeron matrimonio el 7 de septiembre de 2016, un día de lo más agridulce para ella, que tuvo que unirse al hombre que amaba con la marcada ausencia de sus dos hijos, que no fueron al enlace.