Rocío Carrasco, harta de los ataques de Olga Moreno

No suele contestar a los ataques que recibe desde distintos puntos del panorama social. Rocío Carrasco prefiere responder en los tribunales a aquellos que hablan de ella con argumentos que, según considera, pueden atentar contra su honor y su vida personal.

Desde su entorno nos dejan entrever que “está harta de los comentarios que le lanza Olga Moreno; esa mujer tiene una fijación obsesiva con Rocío”.

¿Significa esto que medita presentar una querella contra la actual compañera sentimental de Agustín Etienne? La última andanada de Olga contra la hija de Rocío Jurado tuvo lugar este lunes desde el plató del programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco.

En una intervención que demuestra su animadversión hacia la antaño Rociíto, la ex de Antonio David Flores acusó a la hija de “la más grande” de haber convertido su docuserie autobiográfica “en una farsa” y manifestó que “ha habido dos querellas de Rocío contra Antonio David, de las que este ha salido absuelto. En cambio, ella está imputada por abandono familiar, y lo que tiene que hacer es pagar a su hijo lo que no le ha abonado. Y que también me pague a mí, que le he ganado tres demandas y tampoco me ha pagado”.

Olga Moreno en la fiesta de "Supervivientes" Gtres

La relación entre Olga y Rocío Flores, hija de Carrasco, es inmejorable, y la primera se siente orgullosa de haber ejercido como madre de la segunda ante la ausencia de su progenitora.

Formaron una familia muy unida hasta que Olga descubrió el idilio de su marido con Marta Riesco. Aun así, la malagueña siguió manteniendo una gran armonía con los hijos de su ex.