Rocío Flores anuncia una inesperada decisión para intentar poner freno a su ocaso mediático

Aunque durante un tiempo logró mantenerse con soltura frente a los focos televisivos, el estreno del mediático documental de Rocío Carrasco acabó convirtiendo a su hija, Rocío Flores, en diana de las críticas y objeto de un escrutinio mediático que, finalmente, le pasó factura. La nieta de Rocío Jurado optó entonces por dar un paso atrás y retirarse de la pequeña pantalla, buscando la tranquilidad relativa que su apellido le permite. Desde ese momento, centró sus esfuerzos en el mundo digital, donde ejerce de creadora de contenido para sus más de 700.000 seguidores en Instagram y en paralelo colabora con una compañía de cosmética y parafarmacia.

Sin embargo, en los últimos días su perfil en redes ha mostrado un inusual silencio. Una ausencia llamativa que ahora tiene explicación: Rocío ha reaparecido para anunciar un giro en su vida personal que, como todo lo que rodea a la familia Carrasco-Flores, no ha pasado desapercibido.

“Tenía muchas ganas de que llegara septiembre”, confesaba en sus historias, aludiendo a un verano que, según sus propias palabras, ha resultado “movidito”. Y es que este inicio de curso no le ha traído una agenda más despejada, sino una mudanza inesperada: la joven ha hecho las maletas para instalarse una temporada en Madrid, dejando atrás su Málaga natal.

“Ya os lo puedo decir, ya es oficial y ya estamos todos aquí. Vamos a pasar más tiempo en Madrid que en Málaga, un tiempecito”, revelaba la influencer con entusiasmo. A la aventura no se lanza sola: junto a ella, inseparables, su pareja de siempre, Manuel Bedmar, y la mascota de ambos, Roma, que también ha cambiado el clima sureño por el asfalto capitalino. “Ayer llegaron Manuel y Roma, y ahora estamos en pleno proceso de asentarnos. Tenía muchas ganas de vivir algo diferente, de cambiar un poco, y estoy feliz”, añadía, transmitiendo ilusión por esta nueva etapa.

Rocío Flores Instagram

Las razones exactas de su mudanza no han trascendido, aunque no cuesta demasiado imaginar que la decisión responde a motivos profesionales. Por un lado, su sobrina Gloria Camila Ortega se prepara para debutar en “Supervivientes All Stars”, y la presencia de Rocío en Madrid facilitaría su papel de defensora en los platós de Telecinco. Por otro, la capital es el centro neurálgico de eventos, fiestas y encuentros entre influencers: un terreno fértil para quien quiera ampliar contactos, reforzar su visibilidad y, de paso, reflotar unas cifras que ya no brillan como antes.

Porque, aunque en público insiste en que le va de maravilla con sus colaboraciones de belleza, la realidad es que sus seguidores han descendido de forma alarmante: de rozar los 800.000 ha caído por debajo de los 720.000. Una sangría digital que Madrid, con su bullicio social y su inagotable escaparate, quizá consiga detener.