Rocío Flores, encargada del ritual de la vuelta al cole con la hija de Michu

La muerte de Michu ha sido un shock para sus seres queridos, quienes ya estaban alertados de su enfermedad crónica y la posibilidad de que un fallo cardiaco terminase con ella. De ahí que la ex de José Fernando Ortega se protegiese con la redacción de un testamento a los 27 años, antes de quedarse embarazada. De ahí que protegiese a su madre en lo económico, legándole su casa, su coche y una moto con letras por pagar. Pero también se aseguró de dejar bien cuidada a su hija de otras maneras, dejando constancia de que la menor se quedase bajo la protección de la familia Ortega en caso de que una tragedia sucediese. Pasó.

A pesar de que la familia de Michu ha plantado cara y ha querido mostrar que la pequeña Rocío puede estar muy bien atendida y no le faltaría cariño a su lado, parece que se está respetando el deseo de la madre. La última voluntad de la gaditana era que su hija estuviese con su abuelo, José Ortega Cano, así como con su tía, Gloria Camila. Así, la niña ya está en Madrid, como confirmó Mari Carmen, la hermana del diestro. Pero Gloria migró a Honduras para participar en ‘Supervivientes All Stars’, de ahí que la tarea de llevar a la pequeña al colegio haya recaído en Rocío Flores, que está ayudando en todo lo que puede.

Rocío Flores lleva al cole a la pequeña Rocío

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha demostrado siempre tener un vínculo especial con su tía, Gloria Camila. Son íntimas y siempre ha estado ahí cuando le ha necesitado. Así lo hizo cuando se trasladó a Arcos de la Frontera para acompañar a la familia Ortega en el último adiós a Michu. Sabía que era un momento delicado y no quiso soltarles la mano. Ahora vuelve a ofrecer su ayuda al clan, dado que el diestro tiene sus propias responsabilidades con su hijo José María y Gloria Camila está en los Cayos Cochinos. Por supuesto, José Fernando sigue interno a la espera de un nuevo permiso.

Rocío Flores deja todo para estar al lado de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras Europa Press

Ante esta situación, Rocío Flores no ha tenido reparo alguno en madrugar este miércoles para llevar a la hija de Michu a su centro de estudios. Era su primer día de cole, con todos los nervios que eso conlleva, especialmente después del duro revés que le ha propinado la vida y el revuelo que hay en su familia. Pero Rocío tiene muy buena mano con los niños, como así ha demostrado siempre con su hermana pequeña y ha demostrado también ahora ante los objetivos de las cámaras que seguían sus pasos camino al colegio.

La hija de José Fernando y Michu se está adaptando a su nueva vida en Madrid, junto a su familia paterna. Hasta ahora había vivido en Cádiz junto a su madre y su abuela, también con su tía Tamara, que también pasa temporadas en la capital cuando acude a los platós a presentar batalla contra los Ortega. Mientras se decide el futuro de la niña y ante la idea de que será un juez quien tome la decisión final, parece que ya se acomoda en Madrid con su abuelo, su tía y también Rocío Flores, que junto a su novio Manuel son siempre de ayuda.