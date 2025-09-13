Rocío Flores y Terelu: tensión extrema en el plató

Rocío Flores ofreció anoche en "¡De Viernes!" su primera entrevista en un plató de televisión después de un tiempo alejada del foco mediático. Con buena parte de su vida familiar judicializada, la nieta de Rocío Jurado se limitó a repasar algunos momentos de su biografía, especialmente los años que vivió junto a la cantante en su casa de La Moraleja, hasta que esta falleció, a causa de un cáncer.

Una de las presentes en el plató era Terelu Campos, colaboradora habitual del programa y amiga íntima de Rocío Carrasco, madre de la invitada. La tirantez entre ambas fue evidente desde el inicio del programa, especialmente por parte de la hija de María Teresa Campos, cuyo rostro reflejaba nerviosismo. Hay que recordar que, en la polarizada guerra mediática que inició Carrasco con su documental, Terelu jugó un papel de firme aliada.

Rocío Flores y Terelu Campos De viernes

Rocío Flores se sintió molesta cuando, después de relatar la relación de los nietos con Rocío Jurado, Terelu se permitió contar que había sido testigo de la devoción de David, el hermano menor, por la artista. "He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?", preguntó.

Tres veces en su vida

La invitada respondió tajante: "No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado". El publicó cortó la tensión con un aplauso espontáneo que irritó a Terelu. "Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he visto bastantes veces", reaccionó.

Flores insistió en que fueron "tres veces en ocasiones contadas". "Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", le reprochó. "En esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero sí lo hacía tu hermano y tú eras muy pequeñita. Ibais a casa de mi madre los findes… No te acuerdas porque una niña con tres años no tiene recuerdo. Eso no significa que no haya ocurrido", se defendía Terelu.

El reencuentro con su familia materna

Flores aprovechó la entrevista para aclarar por qué estuvo tanto tiempo alejada de la familia de su madre. Fue su madre, según explicó, quien lo impidió. Poco a poco volvió a tener contacto con todos ellos. ''La realidad es esta, mi prima Rocío se pone en contacto conmigo, me encuentra, habla con mi padre y le dice a mi padre que quiere que, el cumpleaños de mi tía Gloria era en agosto, pues ella quería que yo fuese el regalo de cumpleaños de su madre, el poder volver a verme. Entonces entre ellos me organizaron el viaje, me planté en Chipiona, me metieron dentro de una caja de cartón. Mi tía se pensaba que era un perro y cuando abrió la caja, pues aparecí yo''.

Gloria Camila y Rocío Flores, silencio absoluto tras los rumores de crisis con Álvaro García Europa Press

También fue su progenitora quien la alejó de Gloria Camila. "Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió". Con el tiempo, retomaron la relación gracias a las redes sociales.