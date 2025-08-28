La romántica declaración de Álvaro García a Gloria Camila en su último concierto: "Para la chica más guapa del mundo"

Gloria Camila se encuentra exprimiendo al máximos sus últimos días en España antes de poner rumbo a "Supervivientes: All Stars". La hija de Ortega Cano regresa a Honduras 8 años después de su participación en el reality como uno de los fichajes estrella de la nueva edición de veteranos.

Gloria Camila, inseparable de Álvaro García

En estos últimos días antes de su nueva aventura televisiva, la hermana de Rocío Carrasco está disfrutando de sus últimos planes en España en familia. En concreto, no se ha separado de su pareja, Álvaro García, al que está acompañando en cada uno de sus conciertos, siendo su mayor fan. Junto a Gloria Camila, Rocío Flores y Manuel Bedmar, su novio, Chema, hijo de Mari Carmen Ortega, han apoyado al artista gaditano en su último bolo en San Sebastián de los Reyes.

Gloria Camila exprime sus últimos días con Álvaro García antes de 'Supervivientes'. Su gesto de amor en pleno concierto Europa Press

De nuevo, Gloria Camila lo ha dado todo en el concierto de su chico. Álvaro García, aprovechando que se encontraba allí su novia, le ha dedicado una romántica declaración desde el escenario, durante la canción "Gloria Bendita". "Para la chica más guapa del mundo", declaraba el cantante gaditano mirando a la hija de Ortega Cano. La joven, al escuchar a su novio, sonreía con timidez, sorprendida por la declaración.

Uno más en el clan

A pesar de llevar unos meses de relación, Álvaro García ya es uno más del clan Mohedano. Este verano, la relación de Gloria Camila con el artista gaditano se ha consolidado a pasos agigantados y el joven ha estado al lado de su chica en sus momentos más complicados, como la muerte de Michu, expareja de José Fernando. A lo largo de estas semanas, la familia se ha dejado ver disfrutando de diferentes planes en los que ha estado Álvaro García.

Exprimiendo al máximo sus últimos días de verano con su pareja antes de poner rumbo a "Supervivientes: All Stars", Gloria Camila viaja a Honduras en su mejor momento sentimental con Álvaro García. ¿Veremos a al artista en televisión por amor?