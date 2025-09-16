La romántica declaración de Kiko Hernández a Fran Antón por su aniversario de boda: "Fue imposible no enamorarme perdidamente de ti"

Kiko Hernández se ha puesto romántico con Fran Antón por el día de su aniversario. La pareja dio el "sí, quiero" en septiembre de 2023 en Melilla y dos años después, la pareja celebra esta fecha tan especial en su mejor momento sentimental.

Una romántica declaración

El televisivo le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido en Instagram junto a unas fotografías inéditas de su gran día. "Fran, mi amor. Hoy celebramos nuestro aniversario de boda, y no puedo evitar mirar atrás y sonreír con todas nuestras locuras. Porque lo nuestro no es solo amor, es aventura, es complicidad y es reírnos incluso cuando no tenemos ni idea de inglés y aún así nos lanzamos a viajar por medio mundo", comienza en el escrito.

"En China cerramos karaokes como si fueran nuestros, en Nueva York casi me da un parraque por caminar 40 kilómetros seguidos, y en Buenos Aires... bueno, en Buenos Aires fue imposible no enamorarme perdidamente de ti", confiesa Hernández en el post.

"Y si hablo de momentos mágicos, nunca olvidaré cuando en la playa de Melilla me pediste casarme, ni cuando yo, tan yo, lo repetí en la azotea de mi casa con una botella de champán por el suelo... y más tarde, en el puente de Brooklyn, con ese aire de película que solo nosotros sabemos darle a la vida",

"Sé que soy intenso (demasiado, lo sé), pero tú siempre sabes cómo calmar a la bestia. Por eso digo que tienes ganada no solo una parcela, sino un palacio entero en el cielo. Eres mi mejor amigo, mi amante, mi compañero de aventuras, mi refugio y mi hogar. Gracias por hacer de nuestra historia la más bonita que jamás podría haber soñado. Feliz aniversario, cariño. Te amo con todo lo que soy", finaliza el televisivo.

En su mejor momento sentimental

El matrimonio celebra su segundo aniversario en su mejor momento. Kiko y Fran han formado un buen tándem, tanto a nivel sentimental como profesional. La pareja se ha convertido en un referente de la noche en Melilla con "El Cielo", su local de copas que se ha convertido en un referente en la ciudad natal del actor. Además, Hernández y Antón compaginan su faceta empresarial con su faceta artística, producción diferentes eventos y espectáculos. Kiko y Fran han encontrado el uno en el otro a su media naranja y han formado una bonita familia, siendo una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.