La romántica e inesperada cita de Gerard Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué está disfrutando de la estabilidad que tanto ansiaba. Hace tres años estalló la bomba que supuso la noticia de su ruptura deShakira. Una relación que creció bajo el calor de los focos y que se dinamitó cuando la cantante se enteró de que en realidad eran tres y que Clara Chía era protagonista inesperada. Sufrió mucho al sentirse traicionada y se metió de lleno en una guerra por la custodia de sus hijos. También por encontrar un nuevo hogar al otro lado del Atlántico y, sobre todo, por poner a su ex y su nuevo amor en su sitio ajustando cuentas a golpe de canciones. Se hizo de oro y aunque lloró, también facturó.

Pero les ha llegado la calma que tanto ansiaban ambas partes y parece que poco a poco han dejado atrás el calvario sufrido aquel fatídico 2022. Ahora ella sigue triunfando en los escenarios, mientras que el exfutbolista sigue enfocado en sus lucrativos negocios fuera de los terrenos de juego. También apostando por el amor con Clara Chía, no siempre comprendido por todos y constantemente bajo el análisis mediático que tanto les ha incomodado. Pero ahora ya están en otra etapa de su relación, una más estable, en la que no dudan de presumir de vínculo ante las cámaras, sin importarles el qué dirán.

La romántica cita de Piqué y Clara Chía

Poco a poco, el catalán se ha ido relajando y ha rebajado el celo con el que protegía su relación. Ya no duda incluso de presumir de inolvidables momentos con su amada en las redes sociales, con románticos mensajes y también imágenes de infarto desde sus vacaciones, como así hizo durante su último viaje a Arizona. Con ello no solo demuestra que lo quiere todo con Clara, sino también aleja los constantes rumores de crisis que planean sobre ellos cada cierto tiempo. Deja claro que están enamorados, como así se ha demostrado una vez más tras ser objetivo de las cámaras durante un partido de fútbol.

Gerard Piqué apostó en 2018 por el equipo de Andorra y se hizo con parte de su gestión. Ahora ha querido arroparles desde las gradas en su último encuentro, que les enfrentaba contra el Cádiz, comprobando su buen desempeño en los terrenos de juego. No quiso hacerlo solo y le acompañó su amada, rompiendo con ello una regla de oro de eludir los flashes y miradas indiscretas y dejándose ver sin mayor reparo. Son contadísimas las veces que permite que los objetivos se fijen en ellos, siendo más común que sean cazados por paparazzi paseando por las calles de Barcelona. Pero esta vez se han relajado y han permitido la atención se pose sobre ellos.