Romina Power, entre reproches a Al Bano: “Mi hija Ylenia sigue viva”

Los libros autobiográficos están dando mucho que hablar en los últimos meses. Sonadas han sido las aventuras en las librerías de Mar Flores, Isabel Preysler y del mismísimo Rey Juan Carlos. También lo serán las de Romina Power, que esta semana saca sus memorias a la venta en Italia y ya está generando un gran revuelo y cosechando titulares jugosos en su país. También en el nuestro. Y es que su presencia a ambos lados del Mediterráneo es histórica, con especial recuerdo a uno de los capítulos más negros de su historia: la desaparición de su hija Ylenia Carrisi, la cual sigue envuelta en un halo de misterio.

‘Pensieri profundamente semplici. L’abbecedario della mia vita”, reza el título del libro escrito por la exmujer de Al Bano. Uno que llega para remover el pasado, siendo incómodo para algunos de los aludidos, entre los que se encuentra el propio cantante con el que compartió éxitos sobre los escenarios y controvertidos años en lo sentimental, ahora cargados de reproches. También la firme convicción de que su hija no está muerta, pese a lo sentenciado por las autoridades tras no tener rastro de ella ni noticias desde hace décadas. Ella cree que está viva y que llegará el momento en el que sus caminos vuelvan a unirse.

Romina Power se confiesa en sus memorias

La cantante está en plena promoción de su libro autobiográfico. De ahí que se haya sentado con ‘Corriere della Sera’ para tratar alguno de los temas que ha plasmado en sus capítulos. Especial hincapié se hace en aquellos donde el drama impregna sus páginas. Lo hace después de muchos años guardando silencio, aunque otros le hayan atribuido declaraciones o gestos. Ella quiere contar su propia historia de manera libre, sin influencia de terceros y haciendo justicia a su propia memoria. Aunque su ex salga mal parado y aunque deba remover un pasado que le duele a morir, echando de menos a una hija que cumpliría ahora 55 años.

Ylenia Carrisi desapareció en 1994 en Nueva Orleans. El caso ha hecho correr ríos de tinta para disgusto de Albano y Romina, que no querían que se especulase con su hija larazon

Son muchos los reproches que la cantante tiene para su exmarido. A pesar de que el tiempo les ha hecho unirse de nuevo en lo profesional y atesorar una buena relación, durante su matrimonio no se sentía dichosa. Incluso antes de dar el ‘sí, quiero’. Y es que recuerda el día de su boda con tristeza, pues se casó siguiendo la agenda de su esposo y no sus propios ritmos: “Al Bano eligió la fecha porque era su único día libre del verano”. No le acompañaros sus seres queridos, pero hicieron bulto los vecinos del pueblo. Pero esa fue la escenificación de su boda, pues algo que no había contado nunca es que se habían casado un año antes en una cueva: “Intercambiamos palabras muy bonitas y anillos de boda que había hecho en Capri, los mismos que usamos en la iglesia al año siguiente”.

Son muchos y muy variados los reproches que hace Romina Power a Al Bano. Son muchas décadas en las que se han acumulado errores. Pero lo que más pesa en su vida es la pérdida de su hija Ylenia, de la que tiene la firme convicción que está viva en alguna parte: “Una madre lleva un cordón umbilical invisible con los hijos que da a luz: si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido”, asegura en su entrevista en el diario italiano. Un planteamiento que desarrolla más en su libro, que verá la luz este martes 25 de noviembre, coincidiendo con el 55 cumpleaños que celebraría Ylenia. Un día que, por supuesto, no se ha elegido al azar.