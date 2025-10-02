Rosa Benito se ceba con Amador Mohedano: habla de infidelidades, malos gestos y traición

Mucho se habla del balcón de Chipiona donde la familia de Rocío Jurado posa al mundo tradicionalmente. Ese en el que este año se ha notado una ausencia, la de Rosa Benito. Todos señalan como posible causa su enfrentamiento con su exmarido, Amador Mohedano, aunque se ha planteado que ha sido Gloria Mohedano quien habría le habría vetado la entrada este año. La hermana no estaría conforme por cómo su excuñada ha tratado al padre de sus hijos en los últimos tiempos, especialmente después de su revés de salud que ha mermado su calidad de vida. No solo no ha estado a su lado, sino que incluso le ha dedicado algún que otro dardo, agravando su estado anímico.

“No hay ningún veto. Todo el mundo sabe que si está Amador no está Rosa y que si está Rosa no está Amador. Ese es su problema y ellos deciden”, se desmarcaba José Antonio, el cuñado de Amador Mohedano, queriendo desmentir la mala relación entre su esposa y Rosa Benito. Una información que lleva generando titulares desde hace varios días, con su consiguiente polémica. “Son celillos de familia, eso no tiene importancia”, rebajaba el nivel de alarma el propio Amador. Pero ahora le toca el turno de palabra a la expeluquera de la Jurado.

Rosa Benito, harta de su exmarido, termina estallando

“Está hasta las narices, harta, cansada, desolada… Yo creo que el día que explote va a caer Mediaset y va a caer media España”, desvela Alexia Rivas tras hablar con la protagonista. La periodista subraya que la excolaboradora de ‘Sálvame’ “está cansada de que Amador permita y dé alas que otros personajes hablen en boca de Amador, y no estoy hablando de su hermana Gloria, que permita que hablen mal de ella y él no la defienda”. Además, pone de relieve que la protagonista “se calla mucho más de lo que dice y que está cansada de su exmarido”.

Rosa Benito y Amador Mohedano en una imagen de archivo Gtres

“Él fue quien metió a una mujer en mi casa y, aun así, yo me he mantenido callada. Amador es quien ha traído gente a su vida y a su casa, y encima va de víctima. Se permite el lujo de seguir consintiendo que me dejen mal”, se queja Roa Benito en ‘El tiempo justo’. Hace referencia a las entrevistas que ha ofrecido el tío de Rocío Carrasco a youtubers o periodistas que terminan dejando en mal lugar a su exmujer y se queden con “una mala impresión”.

Como ejemplos, Rosa Benito estaría enfadada porque su ex ha permitido que se diga de ella en su presencia que tan solo se mueva por el dinero, que no se preocupe por su salud o que sus hijos no están pendientes de él por culpa de ella. Son temas que se han ido tratando estos meses y que él no ha frenado y no logra entender la motivación. Es por eso que la excolaboradora ya no quiere saber nada de Amador Mohedano, a quien le ha protegido mucho con su silencio, además de económicamente con sus problemas con Hacienda. Se ha hartado y ahora reclama su derecho a distanciarse, pues recuerda que están separados.