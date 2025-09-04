Rosa Benito misteriosa sobre la salud de Amador Mohedano: “Sé perfectamente cómo está”

Amador Mohedano ha preocupado, y mucho, a todos las últimas semanas. El hermano de la desaparecida Rocío Jurado ha acumulado reveses médicos que le han hecho acudir al hospital más de lo deseado. Incluso llegó a hacer saltar las alarmas cuando permaneció ingresado en un centro médicos durante 5 días, mientras los profesionales trataban de encontrar el origen de sus sangrados. Fue dado de alta, pero en su hogar sufrió complicaciones con la circulación y otros problemas de salud que le han hecho protagonizar una radical pérdida de peso.

La preocupación se propagó y por más que él ha tratado de arrojar luz a su situación y restar hierro al asunto, lo cierto es que todos siguen muy pendientes de su evolución. Él mismo reconocer estar más delgado que cuando regresó de Honduras tras su paso por ‘Supervivientes’, pero descarta el cáncer como explicación. Niega haber sido diagnosticado con la enfermedad que le arrebató a su hermana, mientras pone el foco en el optimismo con el que afronta su recuperación. Está bien cuidado, se siente en las mejores manos. ¿Y Rosa Benito?

Rosa Benito rompe su silencio sobre la salud de Amador Mohedano

Con motivo de la presentación de ‘MasterChef Celebrity’ en el FesTVal de Vitoria, la nueva hornada de famosos entre los fogones de TVE ha ido a dejarse ver. Entre ellos estaba Rosa Benito, que no ha podido esquivar las preguntas sobre su exmarido. Aunque siempre ha querido mantenerse alejada de los movimientos de Amador, esta vez que la salud le ha jugado una mala pasada y ha dado un susto a sus hijos, no ha podido permanecer ajena a su estado.

Amador Mohedano Gtres

“No te voy a hablar de Amador, me tenéis que perdonar. Es el padre de mis hijos, creo que quien tiene que hablar es él y si no habla él, yo no soy nadie para hablar de lo que le pasa. Yo sé perfectamente cómo está y lo más importante del mundo, es que mis hijos saben cómo está su padre. Entiendo vuestro trabajo, pero tenéis que entender mi persona. No tengo nada que ver, quiero que esté bien no, lo siguiente, que se cuida y ya está, es lo único que quiere”, desliza Rosa Benito, que no quiere cometer un error y hablar de más sobre la salud de su ex.

En su entrevista, Rosa Benito destaca que estaba haciendo una obra de teatro cuando recibió la propuesta de meterse en las cocinas vips de ‘MasterChef Celebrity’. “A mí la cocina siempre me ha gustado. Una manguera me encanta, un juego de sartenes…”, aun así le entró el miedo cuando le ofrecieron ser concursante de la presente edición: “Me entró un tembleque”. Pero aceptó, especialmente porque era seguidora del programa y “lo he amado desde el primero que hicieron”. Una oportunidad de demostrar sus dotes culinarias y de una de sus pasiones ocultas, que compartía con su cuñada Rocío.