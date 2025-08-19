Rosa López lanza un mensaje a sus compañeros de "Operación Triunfo" tras el homenaje de David Bustamante y Verónica Romero a Álex Casademunt

Cuatro años después de la trágica muerte de Álex Casademunt en un accidente de tráfico, sus compañeros de edición de "Operación Triunfo" continúan recordándole, teniéndole siempre muy presente. En esta última ocasión, ha sido David Bustamanteel encargado de rendirle un emotivo homenaje durante uno de sus últimos concierto en Pinto junto a Verónica Romero.

Ambos interpretaron la canción "Dos hombres y un destino", canción de Bustamante y Casademunt, y le dedicaron unas bonitas palabras de cariño al fallecido. "Desde aquí un beso al cielo y a todos los que están conmigo. Te queremos y no te olvidamos Álex. Como llegados a este momento, me gustaría pediros que hiciéramos un mar de estrellas para él, que está en el cielo, nos escuche y esté tan orgulloso como somos nosotros de su legado; que todo el mundo encienda las linternas del móvil, en ser un mar, un universo y que cantemos esa canción así", expresaba el cántabro muy emocionado desde el escenario.

"Claro que ha llegado, y el cielo ha llegado aquí. Y yo lo pienso mucho, bueno, todos lo pensamos y lo sentimos. Para mí Álex es esa energía, esa fuerza, ese carisma, se refleja en nosotros y tenemos que tener ese momento para él. Espero que un día se le haga un buen reconocimiento con el permiso de la familia y de todo el mundo, ¿no?", añadía Verónica Romero.

La reacción de Rosa López

La ganadora de la edición, tras el bonito homenaje de sus compañeros, ha reaccionad públicamente a este gesto tan bonito de David Bustamante y Verónica Romero a Álex Casademunt de lo más emocionada. "¡No me digas! Qué bonito, ¿no? ¡Jo, pues me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! Me lo he perdido", declaraba ante los micrófonos de Europa Press, desvelando que se enteraba por la Prensa de lo ocurrido.

LOS CANTANTES DAVID BUSTAMANTE Y ALEX CASADEMUNT DURANTE EL PROGRAMA " OPERACION TRIUNFO " CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE EUROVISION 2003BCN/©KORPA24/05/03BARCELONA BCN GTRES

Aprovechando el momento, Rosa López no ha dudado en lanzar un mensaje a sus demás compañeros de "Operación Triunfo", animando a un futuro reencuentro para homenajear a Casademunt. "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? angélico mío, pero se merece todo. Alex se merece todo", respondía al ser preguntada sobre el asunto, señalando que "si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo vamos, encantada". "Pero que estemos todos", ha reiterado la artista.

Un trágica pérdida

Álex Casademunt falleció el 2 de marzo de 2021 en un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró a los 39 años. Su muerte causó una gran conmoción y fue un duro golpe para todos su compañeros de edición de "Operación Triunfo". Cuatro años después de su pérdida, el artista continúa muy presente y continúa siendo recordado por cada uno de ellos.