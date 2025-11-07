Rosalía regresa a Valencia para Los 40 Music Awards, un año después de mancharse de barro

El desfile de estrellas de la música es incesante en el Roig Arena de Valencia, donde se celebra este viernes la gala de Los 40 Music Awards 2025. Se trata de la vigésima edición de una cita ineludible para los artistas, también para el público que les jalea con sus canciones. Pero toda la atención estaba puesta en la aparición estelar de Rosalía, que celebra en esta fiesta grande de la música el lanzamiento de su cuarto disco, ‘LUX’, tras estar toda la semana en boca de todos. Aunque los fans gritaban a su paso a sus ídolos, como con Aitana, Nicky Jam, Morat, Pablo Alborán, Beéle, entre muchísimos otros, el escándalo máximo llegó con Rosalía.

La aparición de la artista del momento ha venido seguida de una gran ovación. También por cientos de flashes que se centraban en ella y que daban buena cuenta de su peculiar estilismo para desfilar por la alfombra roja y posar en el photocall. Detrás de unas gigantes gafas de sol adornadas con pedrería a modo de alien, no buscaba precisamente esconderse. De hecho, estaba encantada de su primer baño de masas desde que estrenase su nuevo trabajo discográfico. Firmó discos, autógrafos, posó para las cámaras e incluso charló con reporteros que querían saciar su curiosidad. Tuvo oportunidad incluso de mandarle un beso a Belén Esteban en directo en ‘No somos nadie’.

Rosalía triunfa en Valencia en Los 40 Music Awards 2025

Una vez terminado el paseíllo y al entrar a la zona de preshow donde le aguardaba Cris Regatero, ya se relajó. Rosalía se quitó sus impresionantes gafas que están dando ya mucho juego en redes sociales y mostró otros detalles de su nueva imagen. Suele ser habitual que las artistas arriesguen en cuanto a sus looks cuando están de promoción y ella no iba a quedarse atrás. En esta ocasión, cuando su cuarto disco tiene muchos tintes religiosos, ha optado por decolorarse una línea en la coronilla de su pelo, a modo de halo celestial.

Rosalía en Los 40 Music Awards 2025 en Valencia Gtres

Está gustando mucho a sus fans y le dan el visto bueno una vez más. También al resto de su estilismo para esta noche importante. La artista catalana se decantó por un conjunto de dos piezas compuesto por un espectacular croptop de plumas y una falda en negro, que ha conquistado a las expertas en moda. Mientras aplaudían su look, ella respondía encantada: “Estoy muy contenta de estar aquí”. También sobre la buena acogida de su disco: “Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así”.

Es la primera vez que esta gala se emplaza en Valencia, lo que ha dado oportunidad a muchos fans de la ciudad de llenar el Roig Arena. También de ayudar a los afectados por la Dana del año pasado. Un suceso que no se olvida, pero este viernes 7 de noviembre, gracias a la gala de los premios de Los 40 y su apoyo a la ciudad, se rememora de otra manera. En parte, gracias por la presencia de Rosalía, que la última vez que estuvo en la ciudad fue precisamente para quitar barro de las calles y ayudar a sus vecinos, para doce meses más tarde regresar convertida en toda una estrella a la que todos jalean.