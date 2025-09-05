Polémicas memorias
¿No sabía Javier Merino que Mar Flores iba a publicar sus memorias?
La modelo ha decidido contar capítulo a capítulo sus vivencias. Desvela unos secretos, pero se guarda muchos otros
No sabía nada, su exmujer no le ha comunicado que saca a la luz su autobiografía, en la que él es una de las piezas imprescindibles de su vida. Javier Merino, ex de Mar Flores y padre de cuatro de sus hijos, se ha enterado de la publicación del libro gracias a la llamada que le hice esta mañana de viernes.
Sorprendido pero no preocupado, confiesa que “me llevo bien con Mar, pero no sé nada de sus memorias. Tenemos una relación cordial por el bien de nuestros hijos y nada más”.
El empresario lleva años alejado del universo mediático y lleva una vida muy tranquila dedicado a sus negocios. No concede entrevistas y, por ello, agradecemos que nos haya atendido tan amablemente.
Desde que rompió su matrimonio con Mar no se le ha conocido una nueva pareja sentimental estable. De hecho, en estos momento está sin pareja. Fue en marzo del 2016 cuando ella subió un comunicado a sus redes sociales anunciando su separación de Javier tras dieciocho años de relación sentimental.
Parece ser que fue Merino quien tomó la decisión de acabar con su matrimonio. Tiempo después, Mar confesó que “aunque seguíamos queriendo nos mucho decidimos separarnos para crecer más por separado. Y mis hijos lo saben. Eso no me parece un fracaso. Las personas con las que compartes tu vida, a no ser que atenten contra ti y te hagan daño, no son enemigas”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar