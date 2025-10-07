Sandra Barneda emociona a todos sus seguidores con una profunda reflexión por su 50 cumpleaños: "Nada está escrito"

Sandra Barneda cumplió el pasado sábado 12 de octubre 50 años. En esta fecha tan señalada, la presentadora celebró su medio siglo con un fiestón por todo lo alto, rodeada de su novia, Pascalle Paerel, su familia y grandes amigas como Verónica Dulanto y Beatriz Archidona.

Emotiva reflexión

Tres días después, todavía con la resaca de la celebración, la presentadora ha reaparecido en Instagram con un vídeo inédito con diferentes imágenes de su fiesta y con una bonita reflexión que ha emocionado a todos sus seguidores.

Sandra Barneda en una imagen reciente Gtres

"Yo diría que la vida es un suspiro. Se me ha pasado todo tan rápido... En estos 50 años me he creído que era la tía más independiente del mundo, he reivindicado mi independencia enfadándome con todo el mundo, me he reído, me he equivocado, he hecho unas cagadas tremendas, unos aciertos, he sido insconsciente como la que más", comienza narrando Barneda. "Daros las gracias por todo el amor que me habéis dado, porque me habéis ayudado, por las risas, por los lloros... Por todos los momentos, gracias", agradece la periodista.

"También he perdido a gente muy importante. He bailado, me he puesto en terapia, me he deprimido, no he querido salir, he salido hasta el día siguiente. He dicho que no volvería a hacer algo y a los tres días lo he vuelto a hacer; me he recorrido el mundo, he viajado con amigos, sola. He escrito libros, he presentado diferentes tipos de programa que nunca imaginé que podía presentar", confiesa Barneda. "Nada está escrito. Yo he llegado a los 50 así. No sé cómo va a ser la otra mitad, porque quiero vivir 100 años. La abuela va a vivir 100 años", finaliza la presentadora. "El mejor día de mi vida", ha escrito en el post.

El mensaje de Terelu

Una de las primeras en reaccionar a la última publicación de Sandra Barneda ha sido Terelu Campos. "Cuánto me alegra verte feliz a pesar del dolor que te acompaña y que se irá mitigando con el tiempo. ¡¡Y qué afortunada soy de poder compartir ratitos contigo!! Eres una mujer estupenda", ha escrito la madre de Alejandra Rubio. A punto de cumplirse un año de la muerte de su sobrino Neo de tan solo 20 años, la presentadora ha celebrado la vida rodeada de los suyos tras unos meses muy complicados marcados por el duelo y la pérdida del joven.