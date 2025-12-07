Sandra Barneda recuerda a su sobrino: "Te agarras a la fe, a la esperanza y al amor"

Mientras apuramos los últimos días de este 2025, toca hacer balance: qué momentos nos hicieron crecer, quiénes nos acompañaron bien, que logros y sorpresas llegaron a nuestra vida o qué hábitos nos hicieron sentir mejor. Cerramos también el año con metas no cumplidas, confianzas quebradas y duelos y pérdidas.

Sobre todo ello le han preguntado a Sandra Barneda y de inmediato ha recordado uno de los golpes más duros,la muerte de su sobrino, en noviembre de 2024. Aunque reservada con su vida privada, la presentadora ha confesado ante las cámaras de Europa Press la dureza del duelo y el papel que la fe, el amor y la familia juegan en este proceso para mantener la confianza en que vida no termina aquí. "Yo estoy convencida de que hay algo más, que esto no se acaba aquí. Pero es un tema de creer, de tener fe, yo tengo mucha fe y más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Te agarras a la fe, a la esperanza, al amor y a cuidar de los tuyos, que es lo más importante".

Sandra Barneda en el momento de la bronca anoche en 'La isla de las tentaciones 9' Telecinco

Esa fuerza le permite sentir que sigue presente en su vida: "Estoy convencida de que él, vamos, ahora lo está celebrando y me está diciendo 'venga, tía, vete'. Todo lo celebraba, era una persona extraordinaria y, bueno, siempre está conmigo, quiero pensarlo".

A pesar de este duelo, a nivel profesional piensa que 2025 ha sido muy positivo. "Al final es la balanza: bien, pero por otro lado, sosteniendo también la tristeza, las ausencias y en esta época que se acerca, peor. Pero, bueno".

La cara buena de la vida

El joven, hijo de su hermana mayor, falleció con 20 años. Era "su persona favorita", según le confesó a Jesús Calleja en su programa "Universo Calleja". "Es una hostia tan grande, tan bestia... con cualquier pérdida. Pero una persona de 20 años, con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida", le transmitió rota de dolor.

Sandra Barneda y Jesús Calleja hablan sobre 'Universo Calleja' Telecinco

Hace unas semanas, al cumplirse el primer aniversario, le rindió su particular homenaje en redes, uno más: "Hace un tiempo, que a pesar de los golpes de la vida, decidí mirar la cara buena de la vida. Soltar enfados, rabia, ira... y mirar abrazos, verdad, vulnerabilidad y amor como mi guía de vida... y aunque la tristeza me acompaña... me permito sonreír y decir todo lo que amo cada día".