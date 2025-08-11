Sara Carbonero, rendida ante los encantos de Japón, aunque se le arruina el viaje

Japón se ha puesto de moda entre nuestros famosos este mes de agosto. Curiosa coincidencia de tres grandes rostros conocidos de nuestro país en tierras niponas. La semana pasada era Pilar Rubio quien daba buena cuenta de su periplo por Tokio, en compañía de sus hijos, dejándose maravillar por sus atractivos turísticos y también por su propuesta lúdica y, especialmente, sus dulces y helados. Lo mismo que ha hecho estos días Raquel Sánchez Silva, presentadora que ha instalado su disfrute estival en la exclusiva isla de Okinawa, donde ha desbancado al Caribe como mejor destino para bucear y admirar las maravillas de los corales.

Pero ahora ha sido Sara Carbonero quien se ha propuesto hacer alarde de los encantos de Japón, siguiendo los pasos marcados por Pilar Rubio y Raquel Sánchez Silva. Quizá sea casualidad que estas tres mujeres fuertes en las redes sociales y la televisión patria hayan elegido el mismo atípico destino para el mes de agosto. Más común es Ibiza, Marbella o Cádiz para los meses veraniegos. Y precisamente de las playas gaditanas sale la periodista rumbo a Japón, desde donde ya ha comenzado a dejar constancia de lo bien que se lo está pasando. Al menos lo que el clima le está permitiendo.

Sara Carbonero en un museo de Japón Instagram

Sara Carbonero, en Japón tras su profunda reflexión

La exmujer de Iker Casillas ha tomado un vuelo de más de 14 horas para aterrizar al fin en Tokio. De todo esto ha dado buena cuenta en sus redes sociales, con numerosas fotografías que comienzan a perfilar cómo están siendo sus primeras horas en la ciudad. En su caso, de sus primeros planes ha sido visitar el museo teamLab Planets TOKYO DMM, en Koto, un espacio inmersivo que a ella le ha parecido “maravilloso”. De su visita han resultado espectaculares imágenes donde se juega con espacios, luces y colores.

Sara Carbonero durante su viaje por Japón Instagram

Pero Sara Carbonero también se ha dejado seducir por ese otro Tokio, el más tradicional y que le hace conectar con su espiritualidad. Ha visitado un templo japonés donde ha meditado y se ha sentado a reflexionar, mientras admiraba el ir y venir de otros turistas. Un momento de paz que, sin embargo, ha terminado pasado por agua, pues parece que el tiempo no le acompaña en sus excursiones turísticas y ha llovido a mares. No le importa, es su primera jornada en Japón, descubriendo sus maravillas y, como ella misma informa: “Mañana más”, escribe mientras presume de sus vistas del skyline de la ciudad asiática que está haciendo las mieles de las influencers patrias este verano.

Sara Carbonero durante su viaje por Japón Instagram

Su profunda reflexión antes de viajar a Japón

La periodista dejó a muchos con el corazón sobrecogido con su último escrito. Suelen ser profundos, pero esta vez echó más sentimientos si cabe al confesar cómo se sentía en estos días convulsos: “Venga como venga la vida, siempre la esperaré con la sonrisa pilla y la mirada llena de curiosidad, como cuando era una niña. Ahora mismo estoy en una época de silencio a todo volumen, mi cuerpo y sobre todo mi mente me lo pedían. En un lugar que no requiere testigos, pero sí tiempo. Creo que todos los que andamos por estos lares compartimos la sensación de que hay épocas en las que tenemos poco que contar”, comienza.

“Lejos de estrujarme la cabeza para ser original, productiva 24/7, inspiradora, ser de luz y un largo etc, me estoy limitando simplemente a SER. Y me está sentando bien, hasta el punto de que se me olvida esta ventanita. Además, cada día me gusta más escuchar lo que otros tienen dentro. Ahí me siento plena y en paz. No obstante, y por suerte, contamos con ángeles en forma de amigas que te recuerdan en una comida cualquiera que somos importantes y que siempre tenemos algo que contar, que aportar, que nuestra historia suma y que te impulsan a creer un poquito más en ti. Esas son las personas que quiero cerquita”. Habla de Isabel Jiménez y Raquel Perera, sus íntimas.

“Esta red social me gusta y me cansa, son rachas. Difícil, a veces, mantener una ‘pose’ cuando por dentro estás colocando todo. Dicho esto, iré volviendo, con mis parrafadas eternas e intensas, mis recomendaciones musicales y literarias, mí día a día y esa bendita cotidianidad. Hoy me apetecía compartir estos recuerdos. Los colores insuperables son de Marrakech”, explica la periodista para contextualizar sus imágenes