El secreto de Rod Stewart para llegar a los 100 años

A sus 80 años, Rod Stewart tiene ganas de vida. Y muchas. Decidió que sería el octogenario más rápido y se construyó una pista de 200 metros en el jardín para practicar. Le ha prometido a su esposa, la presentadora de televisión Penny Lancaster, de 54 años, dos décadas más junto a ella y está convencida de que lo conseguirá. Ya lo advierte el dicho popular: los viejos roqueros nunca mueren,

Lancaster, que ha pasado sus últimos 25 años junto al rockero, ha concedido una entrevista a "The Times" con motivo de sus memorias, "Someone Like Me", en la que revela que Rod, a pesar de ese afán por ser longevo, es indiferente a la idea de la muerte. "Siente que, cuando se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, pero se irá entre risas y diversión".

Rod Stewart in concert in Copenhagen Torben Christensen Agencia EFE

La pareja tiene dos hijos en común, Alastair, de 19 años, y Aiden, de 14, pero su familia se amplía con seis más de Stewart, nacidos de otras cuatro relaciones, además de cinco nietos. Cuando la conoció, le advirtió que no quería más. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2004, en el tercer aniversario del atentado, él le propuso engendrar un bebé. "Concebimos la noche en que él me propuso matrimonio". Stewart llevó a Lancaster y a sus padres en un avión privado a París antes de arrodillarse en el restaurante Jules Verne de la Torre Eiffel.

En enero, toda la tribu Stewart realizó un crucero por el Caribe para celebrar el 80º cumpleaños de Stewart. En 2016, le diagnosticaron un cáncer de próstata que afrontó mirando hacia adelante y programando su próxima gira.

El último concierto en España fue en el marco de su gira "One Last Time", el 15 de diciembre de 2024 en el Coliseum A Coruña. Con su voz rasgada, Stewart demostró sobre el escenario coruñés por qué es uno de los artistas musicales más escuchados de todos los tiempos, con más de 250 millones de álbumes y 'singles' vendidos en todo el mundo.

Para Lancaster, escribir sus memorias ha sido un proceso catártico. En sus páginas ha descrito cómo los traumas emocionales que arrastraba desde su juventud, a causa de dos agresiones sexuales que sufrió, desencadenaron un desequilibrio hormonal en la menopausia. La primera vez, con 12 años, fue atacada por un desconocido mientras caminaba hacia la escuela, en Essex. A los 17 años, recién llegada al mundo del modelaje, de nuevo fue agredida sexualmente en la casa de un diseñador de moda.