Los secretos más inconfesables de Isabel Pantoja a cambio de seis millones de euros

Hasta ahora, Isabel Pantoja se ha negado sistemáticamente a desvelar lo que ella consideraba sus secretos más inconfesables, pero esta dispuesta a desvelarlos a cambio de una importantísima cantidad de euros.

Según desvela el periodista Alejandro Entrambasaguas, la productora que se encarga de sacar adelante el documental biográfico de la tonadillera está dispuesta a pagarle, nada menos, seis millones de euros por abrir de par en par su corazón y hablar de temas tan polémicos como su paso por prisión y sus verdaderas relaciones con Encarna Sánchez y María del Monte.

Pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar con sus revelaciones? A María no le hace ninguna gracias remover ese tipo de recuerdos. Lo pasado, pasado está. Y si ella nunca se ha referido a aquella relación espera lo mismo de su no amiga Isabel.

María del Monte e Isabel Pantoja en imágenes recientes Gtres

El problema es que la Pantoja necesita dinero fresco para pagar deudas y reconducir su vida por un camino más estable, y poderoso caballero es don dinero cuando hace tanta falta.

Su verdad en prisión

Veremos si a la hora de contar su estancia en la cárcel se atiene a la verdad y aclara si es cierto, como llegó a publicarse, que contó con algunos beneficios. No era una presidiaria al uso, su fama encandilaba al resto de reclusas, la tenían casi en un pedestal.

En cuanto a su relación con Encarna, mucho se dijo de las intenciones de la periodista con respecto a la cantante. Fueron grandes amigas, íntimas, aunque al final acabaron completamente distanciadas. Algo muy fuerte debió ocurrir entre las dos para que la comunicadora iniciara una campaña radiofónica en contra de su amiga especial.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA , LA PERIODISTA ENCARNA SANCHEZ Y MILA XIMENEZ EN LOS ESTUDIOS DE LA COPE©KORPAMADRID KP GTRES

Los rumores apuntan a que la estrecha amistad de Isabel con María del Monte dinamitó todo.