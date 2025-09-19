Selena Gómez blinda su boda y oculta a sus invitados el lugar exacto del enlace

Se casa, según el medio Page Six, el próximo día 27 de este mes y no ha comunicado a sus invitados el lugar exacto del enlace. Selena Gómez contraerá matrimonio con el productor discográfico Benny Blanco en un punto indeterminado de California.

Los asistentes tan solo saben que, en un principio, les instalarán en el lujoso resort El encanto, cuyas habitaciones cuestan tres mil quinientos dólares por noche, y que allí les recogerán autobuses para conducirles a la finca donde se celebrará la boda. Tan solo se sabe que será cerca de la localidad californiana de Santa Barbara.

Selena Gomez. Gtres

Selena quiere que no se filtre ningún dato del lugar antes de tiempo y mantiene en secreto la localización. Eso sí, ha prometido a familiares y amigos que disfrutarán de un finca donde se semana lleno de gratas y divertidas sorpresas.

Se espera que entre los invitados este Taylor Swift, íntima amiga de la contrayente, y no resultaría extraño que cantara en el evento.

Igualmente, podrían asistir otras grandes amigas de Selena, como son Zendaya,Demi Lobato y Miley Cyrus.

Los novios se conocen desde el año 2019, cuando trabajaron juntos en el espectáculo “I can’t get enought”, con la colaboración de J Balvin y Tainy. Lo que comenzó como una buena amistad se convirtió en amor, y la pareja anunció oficialmente su relación sentimental el diciembre del dos mil veintitrés. Benny ha regado a su chica un anillo de compromiso valorado en más de doscientos mil dólares.