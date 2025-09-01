Septiembre, punto de partida: la vida de Vicky Martín Berrocal a cero

Hay momentos en los que hasta las vidas más deslumbrantes necesitan pulsar el botón de pausa. Vicky Martín Berrocal lo sabe bien. Tras un año en el que ha cosechado un éxito tras otro -su firma de moda consolidada, un podcast revelador y el documental "Las Berrocal"- la diseñadora decidió retirarse del foco durante el verano. Y ahora, con septiembre como punto de partida, comparte la confesión más honesta de su trayectoria: "Quería saltar al vacío. Empiezo de cero".

No es una frase al azar, sino el manifiesto de alguien que ha elegido reinventarse desde la calma. Durante estos meses, la andaluza ha cambiado las pasarelas y los photocalls por chanclas gastadas y silencios reparadores. En sus palabras late la determinación de quien se concede el lujo de detenerse y escucharse.

Estar en paz

Ese "parón" veraniego no ha sido vacío, sino fértil. Vicky describe días de lectura, de paseos sin prisa, de conversaciones mínimas, de una rutina sencilla que le ha devuelto lo esencial: claridad y fuerza. Un recordatorio de que el bienestar no siempre se encuentra en lo extraordinario, sino en el valor de lo cotidiano.

Y ahora, al cerrar agosto, la diseñadora emerge renovada, con la ilusión intacta y un horizonte lleno de proyectos. "Mañana empieza un año nuevo a nivel profesional. Tengo mil sueños y mil proyectos en mente. Empiezo bien. Me espera un año maravilloso. Lo sé"..

A sus 52 años, la exmujer de Manuel Díaz "El Cordobés" reivindica la importancia de las segundas oportunidades con uno mismo. Su reflexión, compartida en Instagram, conecta con una generación que también busca equilibrio en medio del vértigo digital. Porque, más allá de la moda, del éxito o del apellido, Vicky ha entendido que la verdadera elegancia reside en atreverse a parar para luego avanzar con paso firme.

Un comienzo en septiembre, un salto al vacío y una promesa cumplida: volver a empezar.