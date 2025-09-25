Sergio Ramos, el pelotazo inmobiliario del excapitán blanco: vende su mansión de La Moraleja

Sergio Ramos vuelve a ocupar titulares, pero esta vez lejos de los terrenos de juego. El central sevillano, que hace poco sorprendía con su faceta musical, acaba de cerrar un negocio mucho más rentable: la venta de su espectacular casa de La Moraleja. Según adelantaba "LOC", el futbolista ha firmado la operación por nada menos que siete millones de euros, una cifra que supone embolsarse cinco millones y medio más de lo que le costó en su día.

La transacción, además de confirmar el excelente momento inmobiliario de la urbanización madrileña, revela la habilidad del excapitán del Real Madrid y del Sevilla para diversificar su fortuna. Ramos, que ya ha demostrado tener buen olfato en los negocios a través de su sociedad Sermos 32, suma con esta operación un nuevo éxito a una cartera que incluye inversiones en ganaderías de reses bravas, aparcamientos, "start-ups", explotaciones agrícolas e, incluso, proyectos hoteleros.

Hogar temporal de Vinicius Jr.

La casa vendida es una de las dos propiedades que Sergio Ramos y Pilar Rubio poseen en La Moraleja, urbanización fundada por el padre de Ana Obregón y que sigue siendo un imán para la élite nacional e internacional. La mansión, de unos 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500, fue cuidadosamente reformada por la pareja para dotarla de todas las comodidades. Durante un tiempo, incluso, fue el hogar temporal de Vinicius Jr., cuando el brasileño necesitaba alojamiento mientras reformaba su propia vivienda.

Pilar Rubio y Sergio Ramos Gtres

El comprador, según ha trascendido, sería un empresario mexicano, que la habría adquirido por un precio notablemente superior al millón y medio de euros inicial que Ramos desembolsó en su momento. Un negocio redondo que pone de relieve no solo la visión del futbolista, sino también el tirón de La Moraleja en el mercado residencial de lujo.

De hecho, en los últimos meses se han registrado operaciones que confirman el magnetismo de esta exclusiva urbanización del norte de Madrid. La venta récord de Villa Serenity por 25 millones de euros se convirtió en la transacción residencial más cara de la historia en la zona. Apenas unos días antes, otra mansión diseñada por la arquitecta Laura Gärna había cambiado de manos por 20 millones. Y en paralelo, Jude Bellingham, flamante estrella del Real Madrid, adquirió dos propiedades en la misma urbanización, reafirmando su condición de enclave predilecto para las grandes fortunas.

La venta de la casa de Ramos no es, por tanto, un hecho aislado, sino una muestra más del dinamismo que vive el mercado inmobiliario de lujo en Madrid. Sin embargo, el movimiento del futbolista destaca porque se trata de una operación especialmente rentable, que refleja tanto su madurez financiera como su capacidad para adelantarse a las tendencias.

Hoy, Ramos sigue siendo noticia tanto dentro como fuera del campo. Y aunque el césped le dio fama mundial, son sus negocios -cada vez más diversificados- los que confirman que el sevillano, además de defensa implacable, es un jugador con visión a largo plazo.