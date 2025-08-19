Shakira y Antonio de la Rúa: la cena en San Diego que reabre un capítulo inesperado

Shakira tiene el don de convertir cualquier gesto en noticia global. Si no es por sus dardos a Gerard Piqué en una canción, es por sus colaboraciones con artistas como Chris Martin o Alejandro Sanz. Esta vez, sin embargo, el motivo es otro: una cena íntima en San Diego junto a Antonio de la Rúa, su pareja durante más de una década y figura clave en el ascenso internacional de la colombiana.

El vídeo, que se viralizó en cuestión de horas, mostraba a la cantante en un restaurante exclusivo de la ciudad californiana, acompañada por De la Rúa y sus dos hijos, Milan y Sasha. La escena parecía de lo más cotidiana: risas, conversación y un ambiente familiar. Pero tratándose de Shakira, la normalidad se convierte en especulación inmediata. ¿Se trata de una reconciliación sentimental, de un acuerdo profesional o de una simple amistad mantenida con el tiempo?

Lo cierto es que no sería la primera vez que el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa aparece en torno a la gira Las mujeres ya no lloran, el tour mundial con el que la artista está arrasando. Y eso basta para que las redes sociales se dividan: hay quienes creen que Antonio ha vuelto a asesorarla en materia financiera y estratégica -como ya hizo en los inicios de su carrera- y quienes prefieren pensar en un posible regreso de la pareja más comentada de los años 2000.

Su historia conjunta está marcada por luces y sombras. Entre 2000 y 2011, Shakira y Antonio formaron una sólida pareja que parecía destinada a durar. Él, discreto pero influyente, la convenció de dar el salto al mercado anglosajón con Laundry Service (2001), el álbum que la catapultó a la cima global. Ella, agradecida, le dedicó canciones como Día de enero, que narraba sus inicios, o Lo que más, en la que volcó el dolor de la ruptura.

El final, sin embargo, estuvo lejos de ser idílico: demandas cruzadas, reclamaciones millonarias y una batalla judicial que terminó resolviéndose de manera privada. Aun así, el tiempo parece haber suavizado las heridas. De hecho, en su última gira Shakira volvió a interpretar Día de enero en México, presentándola como un tema "para los amigos que siempre están ahí".

Hoy, esa cena en San Diego se convierte en un símbolo ambiguo: ¿es la reconciliación que nadie esperaba o simplemente un capítulo de madurez y cordialidad tras años de distancias? En el universo Shakira, cada gesto es una canción a punto de escribirse.