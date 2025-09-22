Shakira hace historia en México y conquista a casi un millón de fanes en un mismo estadio

Ante un Estadio GNP Seguros completamente lleno, Shakira cerró con broche de oro su histórica serie de 12 conciertos en Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, estableciendo un récord de más presentaciones de la misma gira en la historia de este recinto, haciendo en todas sold out, con 65 mil asistentes por noche, algo sin precedentes en la industria musical.

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”, fueron las palabras con las que la cantante colombiana dio la bienvenida al público de la capital mexicana.

La superestrella colombiana marcó un hito al abarrotar en 12 ocasiones el estadio, sumando un total de 780.000 entradas vendidas.

En una noche tan especial, las sorpresas se sucedieron a lo largo del espectáculo: la artista puertorriqueña Gale abrió el show en un momento único, Danna fue la invitada especial para cantar “Soltera” junto a la estrella colombiana y el Mariachi Gama 1000, que la ha acompañado en buena parte de sus presentaciones en el país.

​Shakira cerró con grandeza la etapa mexicana de su gira, convirtiendo al Estadio GNP Seguros en el epicentro cultural y musical de Latinoamérica. Doce noches históricas movilizaron a la Ciudad de México, dejando una huella social, económica y emocional sin precedentes. Cada presentación fue una celebración de la música, la unión y la latinidad.

Shakira Gtres

La última noche, la número 12, tuvo un aire de despedida inolvidable: un estadio vibrando al unísono, miles de voces coreando cada canción y un sentimiento colectivo de haber sido parte de un momento irrepetible. Entre lágrimas, sonrisas y ovaciones interminables, Shakira no solo batió récords, sino que también selló un legado en la memoria de sus fans y en la historia del entretenimiento en directo de México

Shakira, considerada la artista latina más influyente, eligió a México como uno de los epicentros de su gira global, manifestando la conexión especial que tiene con el público azteca, que desde la primera fecha vibró a través de los éxitos que marcaron la vida de diferentes generaciones. Pasó por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y además sorprendió al llevar su magia a ciudades que pocos hubieran imaginado dentro de la ruta de una estrella mundial: Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua.