Shakira no solo factura, también ayuda: construye un colegio en una de las zonas más desfavorecidas de Colombia

Dentro del brillante año que está siendo 2025 para Shakira a todos los niveles, apenas hay una semana en la que la colombiana no ocupe los titulares de los principales medios de todo el mundo. En pleno despliegue de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira está conquistando los escenarios más importantes del continente americano y haciendo historia a donde ninguna artista latinoamericana ha llegado nunca antes.

Sus presentaciones en estadios como el GNP de Ciudad de México (tres fechas) o el Oracle Park de San Francisco ya forman parte del legado de Shakira. En esta gira, la más extensa de su carrera, no solo está impactando a nivel cultural y musical, sino también económico y social, gracias a los ingresos derivados de las ventas de tickets y el impacto secundario de sus shows ahí donde va.

Y es que Shakira no se puede entender sin su impacto más allá de la música. Esta misma semana ha brillado en su actuación en el Global Citizen Festival, en el Central Park de NY. Este festival, en el que ha compartido escenario con artista como Cardi B, Camilo o Ayra Starr, se celebra para prestar apoyo a múltiples causas sociales alrededor del mundo, desde la repoblación de la selva amazónica, a la recaudación de dinero para paliar la desnutrición y la pobreza en el continente africano. Hasta allí ha llevado Shakira el show más especial de su carrera, presentando todos sus éxitos ante un público de 60.000 personas.

En paralelo, y en su casa, Colombia, en concreto en la región de Tibú, en Norte de Santander, Shakira ha vuelto a hacer de las causas sociales un pilar imprescindible de su figura. Esta vez, de la mano de la Fundación Pies Descalzos, que ella misma fundó en 1997 y que lleva casi tres décadas ayudando a los más necesitados.

En este caso, la barranquillera ha impulsado la construcción de un nuevo colegio en la localidad. En su redes sociales, Shakira compartió un comunicado en el que mostraba su compromiso para ayudar a mejorar la sociedad a través de la educación: “Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país”.

Fundación Pies Descalzos

El centro contará con instalaciones como 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología y talleres de arte y música, comedor múltiple y espacios polivalente y una zona deportiva y recreativa. El nuevo colegio abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre y entrará en pleno funcionamiento en el próximo curso escolar.