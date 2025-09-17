Ed Sheeran sorprende a un pequeño pueblo de Murcia: "Felices fiestas de La Algaida"

En La Algaida, una pedanía de Archena (Murcia), las fiestas patronales de este año quedarán grabadas para siempre en la memoria de sus vecinos. No por los fuegos artificiales ni por la verbena, sino por la aparición inesperada de un invitado de lujo: Ed Sheeran. Sí, el artista británico que llena estadios en todo el mundo decidió mandar un pregón virtual que emocionó a todos los algaideros.

El vídeo, proyectado en plena celebración, comenzó con un saludo en castellano que sorprendió tanto por la naturalidad como por la cercanía de sus palabras: "Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte". Tras un breve silencio, cambió al inglés y, con una sonrisa tímida, añadió: "Espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño". El público estalló en aplausos.

Raíces familiares

Aunque pueda parecer un gesto anecdótico, la relación de Sheeran con esta tierra tiene raíces familiares. En una entrevista con Ibai Llanos, el intérprete de Shape of You contó que un primo suyo "se casó con una chica de Murcia". El enlace se celebró precisamente en La Algaida, y el pequeño Ed, de apenas nueve años, viajó hasta aquí para asistir a la boda. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño pelirrojo que correteaba por las calles del pueblo acabaría convertido en una de las mayores estrellas de la música mundial.

FILE - In this Friday, Feb. 23, 2018 file photo, singer-songwriter Ed Sheeran, center, arrives for the screening of the film 'Songwriter' during the 68th edition of the International Film Festival Berlin, Berlinale, in Berlin, Germany. Ed Sheeran and his wife Cherry have announced the birth of their daughter Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. The singer-songwriter said in an Instagram post that the coupleâ€™s â€œbeautiful and healthy daughterâ€ was born last week. (AP Photo/Markus Schreiber, File) Markus Schreiber Agencia AP

Su felicitación ha sido recibida como un regalo inesperado en unas fiestas que, como tantas en España, combinan tradición, fervor religioso y celebración popular. El pregón virtual de Sheeran fue, de hecho, uno de los momentos más comentados del programa festivo en honor a la Virgen del Rosario, patrona de La Algaida.

El gesto también refleja algo muy propio de Sheeran: su carácter cercano y su disposición a romper con la distancia que suele separar a las grandes estrellas de sus fans. Lejos de la pose de divo, el cantante se prestó a grabar un saludo sencillo y espontáneo que, sin grandes artificios, tocó el corazón de quienes lo escuchaban.

Para La Algaida, fue un golpe de efecto inesperado. Las redes sociales del municipio se llenaron de mensajes de agradecimiento y sorpresa. Algunos vecinos incluso recordaron aquel día en el que, hace más de dos décadas, el pequeño Ed estuvo entre ellos en una boda que pasó desapercibida. Ahora, convertido en icono global, les devuelve el cariño con un saludo que ya forma parte de la historia local.